Sanremo 2022, Gianni Morandi resta in gara: Rai spiega perché

Già da qualche mese si è messa in moto la macchina organizzativa del 72esimo Festival di Sanremo, che vedrà il via il primo febbraio 2022. Dopo lo svolgimento di Sanremo Giovani e l’annuncio dei titoli delle canzoni dei Big in gara è arrivata, puntuale, la prima gaffe. Uno dei concorrenti, Gianni Morandi, ha rischiato di essere eliminato dalla competizione per aver diffuso alcuni secondi del brano che porterà all’Ariston, che secondo il regolamento deve essere inedito. Ecco cosa ha deciso la Rai in merito.

Nella mattinata del 4 gennaio 2021, il giorno dopo la gaffe di Gianni Morandi, la Rai si è pronunciata sul fatto garantendo al cantante 77enne la partecipazione a Sanremo. In una nota è stato puntualizzato che l’errore è stato con molta probabilità dovuto al tutore che Morandi è costretto a indossare alla mano. Il 77enne ha infatti subito recentemente degli interventi in seguito ad un incidente domestico di cui è stato vittima. Ecco cosa recita il comunicato ufficiale che scagiona il cantante:

“In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi”.

Sanremo 2022, Gianni Morandi salvo così come Fedez, le scuse

Il commento da parte del diretto interessato non si è fatto attendere. Poco dopo l’annuncio della decisione presa dalla Rai Morandi ha pubblicato un post su Instagram in cui si è detto “affranto e dispiaciuto”, prendendosi la responsabilità di quanto accaduto e scusandosi con tutte le parti coinvolte. Il 77enne ha poi concluso ironizzando sul fatto di essere “imbranato”, promettendo di lasciare che sua moglie Anna si occupi dei social al suo posto da ora in poi.

Il brano diffuso in anteprima, scritto da Jovanotti, si intitola “Apri tutte le porte”. Morandi, nella giornata del 3 gennaio 2021, ha pubblicato erroneamente un video sulla sua pagina Facebook che lo ritraeva mentre discuteva con il produttore dj Mousse T. I suoi followers hanno subito notato che in sottofondo era possibile udire un estratto della canzone. Il video, prontamente rimosso, è comunque rimbalzato in ogni parte del web, scatenando polemiche e attirando l’attenzione del portale All Music Italia e, per forza di cose, della direzione artistica del Festival capitanata da Amadeus.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Un famoso precedente risale proprio alla scorsa edizione del Festival. In quell’occasione è stato Fedez, in gara con Francesca Michielin, il protagonista. Il 32enne ha rivelato ai suoi milioni di followers un pezzo della canzone sanremese, Chiamami per Nome, in un video pubblicato sulle storie Instagram. Il fatto, ripreso ampiamente dalla serie The Ferragnez, ha gettato nello sconforto il marito di Chiara Ferragni. Anche quella volta, comunque, la Rai ha deciso di non eliminare il duo dalla kermesse giudicando troppo ridotto l’estratto del brano diffuso. Fedez e la Michielin si sono poi classificati secondi dietro i Maneskin.