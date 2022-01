Checco Zalone al Festival di Sanremo 2022: colpaccio di Amadeus

Al Festival di Sanremo 2022 ci sarà anche Checco Zalone. A riportare l’indiscrezione è l’Ansa: l’attore, comico e regista lanciato da Zelig sarà uno dei super ospiti della kermesse musicale. Un sogno che si realizza per Amadeus, per il terzo anno consecutivo direttore artistico e conduttore dell’evento. Il volto Rai ha provato a lungo a portare l’artista sul palco dell’Ariston e finalmente ci è riuscito.

Checco Zalone sarà presente in una delle cinque serate di Sanremo 2022, in onda dall’1 al 5 febbraio. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma c’è grande attesa per il ritorno in tv di Luca Medici (questo il vero nome di Zalone). Di recente Checco ha rifiutato la proposta di riapparire nella nuova edizione di Zelig, il programma che gli ha regalato la grande popolarità e che ha cambiato la sua vita privata e professionale.

Recordman di incassi del cinema italiano con un bottino superiore ai 200 milioni di euro raccolti con i suoi film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo), Checco Zalone era vicino al Festival di Sanremo già nel 2019. In quell’occasione, però, è stato costretto a rinunciare perché in procinto di partire per il Kenya, dove ha girato il suo ultimo film, Tolo Tolo.

Per quanto riguarda gli altri ospiti di Sanremo 2022 non ci sono ancora certezze ma nelle ultime settimane sono trapelati diversi nomi. Dall’attore turco Can Yaman al velocista Marcell Jacobs, passando per i Maneskin e Loredana Berté, fino a Roberto Benigni e la direttore d’orchestra Beatrice Venezi.

Per ora Amadeus tiene la bocca ben cucita: non si conosce neppure il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2022. Accanto al conduttore Rai dovrebbe tornare Fiorello mentre Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, dovrebbe avere un ruolo speciale.

Tramontate le possibilità di vedere Alessia Marcuzzi e Elisa Isoardi, da tempo lontane dal piccolo schermo e in cerca del giusto progetto che – a quanto pare – non sarà Sanremo. Al contrario sarebbero salite le quote di Francesca Chillemi, ex Miss Italia oggi stimata attrice di fiction.