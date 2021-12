Sanremo 2022: Marcuzzi, Isoardi e Lamborghini? Doccia gelida per tutte

Chi affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2022: Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi o Elettra Lamborghini? Pare nessuna delle tre! Le indiscrezioni avevano annunciato questi nomi, ma sembra proprio che non saranno loro le co-conduttrici di questa nuova edizione. Tra rumors e voci di corridoio, il pubblico sta attendendo di scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston in questo importantissimo ruolo.

C’è chi sperava nella Marcuzzi, che da poco ha lasciato Mediaset. Aveva fatto questa ipotesi il settimanale Chi, prontamente smentita da Il Corriere della Sera. Ed ecco che ora Giuseppe Candela su Dagospia ci tiene a precisare che “si tratta di un nome mai vagliato”. In effetti, lo stesso Amadeus aveva fatto tale precisazione. Nonostante ciò, le speranze erano aumentate quando il conduttore aveva rivelato che i rumors sono ben accetti.

Dunque, c’è chi ha pensato che Amadeus avesse preso in considerazione la Marcuzzi. E invece sembra proprio di no. Stesso discorso varrebbe per Elettra Lamborghini ed Elisa Isoardi. Pare che tutti e tre i nomi non siano “mai finiti sul tavolo”. Un’altra indiscrezione trapelata nelle scorse settimane riguarda invece Tommaso Paradiso, come co-conduttore di Sanremo 2022.

In questo caso, la situazione sarebbe ben diversa. Pare che l’ex frontman dei The Giornalisti sarà al Teatro dell’Ariston, però non nelle vesti di conduttore. “La sua presenza sarebbe prevista, ma in un ruolo differente”, fa sapere il giornalista. Paradiso vestirà i panni di valletto nella nuova edizione del Festival? Durante le cinque serate, che andranno in onda dall’1 al 5 febbraio 2022, indubbiamente Amadeus verrà affiancato da vari volti noti.

Nel frattempo, spunta ancora il nome di Fiorello. Fino a qualche tempo fa, pare che il conduttore avesse rifiutato la proposta di salire nuovamente sul palco dell’Ariston per una terza edizione di fila, insieme ad Amadeus. Proprio quest’ultimo non si sarebbe arreso e avrebbe cercato di chiudere l’accordo.

E mentre le voci si fanno insistenti, da poco, è uscito fuori il nome dell’attore turco Can Yaman! Ancora, però, non ci sono ufficialità al riguardo. Dunque, bisognerà attendere e farsi bastare i rumors. Intanto, la lista dei cantanti in gara è stata svelata e non sono di certo mancate le polemiche.

Chi non è stato selezionato non ha digerito l’esclusione e l’ha fatto decisamente notare. Sembra, invece, che la scelta della lista dei cantanti in gara abbia accontentato un po’ tutti gli spettatori di diverse generazioni.