Sanremo 2022: Amadeus zittisce Francesco Monte

By

Che Sanremo sarebbe senza polemiche? Anche l’edizione 2022 ha ricevuto le prime critiche all’indomani dell’annuncio dei 22 cantanti in gara scelti dal direttore artistico e conduttore Amadeus. A lamentarsi sui social network, tra i tanti, pure Francesco Monte, che è stato escluso dalla kermesse musicale. Dopo un passato tra Uomini e Donne e reality show l’ex cognato di Belen ha intrapreso da qualche anno la carriera di cantante. Ma dopo il no a Sanremo Giovani nel 2020 non è riuscito a salire sul palco dell’Ariston neppure quest’anno.

Su Instagram l’ex modello tarantino si è lamentato della presenza di Ana Mena nel cast di cantanti di Sanremo 2022. A detta di Francesco Monte la scelta dell’interprete spagnola avrebbe penalizzato tanti artisti italiani in una competizione made in Italy. Questo lo sfogo dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez:

“Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”

La replica di Amadeus

Amadeus ha deciso di replicare, seppur indirettamente, a Francesco Monte nel corso della serata di Sanremo Giovani, in onda su Rai Uno mercoledì 15 dicembre. Durante la puntata sono saliti sul palco tutti i Big che gareggeranno al Festival dall’1 al 5 febbraio 2022. Presentando Ana Mena Amadeus ha ricordato che non è la prima artista straniera che calca il palco dell’Ariston.

Il presentatore Rai ha menzionato la partecipazione del messicano Luis Miguel nel 1985 con la canzone Noi, ragazzi di oggi, che si classificò al secondo posto dietro i Ricchi e Poveri. Nel 2008, invece, l’argentina Lola Ponce vinse con Colpo di fulmine in coppia con Giò Di Tonno.

Amadeus ha dunque rammentato che è il Festival della musica italiana: non è importante la nazionalità del cantante in gara bensì la lingua della canzone, che deve essere appunto l’italiano. Elegantemente, così, il 59enne ha messo a tacere Francesco Monte.

La risposta ai Jalisse

Nei giorni scorsi, inoltre, Amadeus ha risposto ai Jalisse, tra i cantanti esclusi a Sanremo 2022. Da anni – dopo la vittoria nel 1997 con Fiumi di parole – il duo musicale prova a tornare al Festival ma con scarsi risultati. Amadeus ha fatto sapere alla stampa che il brano di Alessandra Drusian e il marito è stato bocciato come le altre 300 canzoni che ha dovuto esaminare.

Amadeus ha dichiarato: