Sanremo 2022 cantanti: la lista degli esclusi, tanti nomi Vip

È lungo l’elenco dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2022. Per la sua terza edizione Amadeus ha scelto solo 22 artisti, rifilando un secco no a molti autori celebri. Diversi non hanno reagito bene alla notizia e si sono sfogati sui social network mentre altri hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla faccenda.

Tra gli esclusi – come riporta il blog di Davide Maggio – ci sono i Jalisse, che hanno vinto la kermesse musicale nel 1997 con la canzone Fiumi di parole. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, rispettivamente moglie e marito, si sono lamentati su Instagram: per il duo si tratta dell’ennesimo rifiuto. Sui social network hanno fatto sapere:

“La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo. Se dovessimo andare a ritirare il premio della costanza, che al momento non esiste, a Sanremo andremmo di corsa”

Tra i cantanti esclusi da Sanremo 2022 ci sarebbero: Marco Masini, Bobby Solo, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Boomdabash, Tecla con Alfa, Povia, Anna Tatangelo, Mr Rain, Bianca Atzei, Cosmo, The Supreme. Tutti loro avrebbero presentato una canzone senza convincere la commissione selezionatrice capitanata da Amadeus.

Il conduttore Rai ha bocciato pure il pezzo presentato da Francesco Monte: l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intraprendere da qualche anno la carriera di cantante. Deluso da questa bocciatura il bel tarantino si è lamentato sui social network della presenza nel cast ufficiale dell’interprete spagnola Ana Mena.

“Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”

Anche i The Kolors sarebbero stati esclusi dal Festival di Sanremo dopo la partecipazione del 2018, nell’edizione guidata da Claudio Baglioni. All’indomani dell’ufficialità del cast Stash, il leader del gruppo di Amici, avrebbe tolto il “segui” su Instagram ad Amadeus.

Ennesima stroncatura per Pago, che da tempo sogna di calcare il palco dell’Ariston dopo le esperienze televisive a Temptation Island Vip, Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show. L’ex marito di Miriana Trevisan ha rivelato ai follower:

“Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO“

Cantanti Sanremo 2022: il cast ufficiale

I 22 cantanti del Festival di Sanremo – in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio 2022 – sono: