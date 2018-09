Alessandra Drusian: 5 curiosità sulla cantante dei Jalisse

Alessandra Drusian: ecco chi è la cantante dei Jalisse

Alessandra Drusian è nota al grande pubblico per essere la voce femminile dei Jalisse, duo fondato con il marito Fabio. Contro ogni pronostico, nel 1997 vincono la 47esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Fiumi di parole. Subito dopo la vittoria sanremese, però, tornano al punto di partenza, nell’abisso totale. Il brano vende poco anche perché all’epoca erano dei perfetti sconosciuti. Nonostante ciò Alessandra, classe 1969 (49 anni), non demorde: la vediamo sul palco delle audizioni di The Voice of Italy e nel programma condotto da Amadeus Ora o mai più. Ma è durante l’edizione in corso di Tale e quale show che sfodera tutto il suo talento, dimostrandosi una vera e propria rivelazione.

5 cose da sapere su Alessandra Drusian