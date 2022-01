Belen, tresca con Lavezzi? Il ‘Pocho’ rompe il silenzio: parole di fuoco

Ezequiel ‘El Pocho’ Lavezzi, dopo i sussurri gossippari circolati sul suo conto negli ultimi giorni nel Bel Paese, ha rotto il silenzio. Lo ha fatto attraverso una Stories Instagram di fuoco. Ma si faccia un passo indietro per spiegare cosa è accaduto di recente: Belen Rodriguez, ex fiamma del calciatore argentino, attualmente si trova in Uruguay, più precisamente a Punta del Este, località tra le più ambite del Sud America. Oltreoceano è volata assieme all’amica del cuore Patrizia Griffini. Un momento di stacco per la modella che è alle prese con la fine della love story con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio.

E quindi? Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha mormorato di un flirt in corso in terra uruguayana tra il Pocho e la showgirl. Ecco perché ha iniziato a circolare la voce sulla tresca. Voce che è giunta all’orecchio di Lavezzi che ha voluto fare chiarezza. “Scappatella in corso tra la single Belen e il Pocho, attualmente fidanzato”, così Rosica sul presunto flirt. Il gossipparo ha inoltre aggiunto che la conduttrice di Tu si que vales e l’ex calciatore del Napoli sono in ottimi rapporti. Alla luce di questo chiacchiericcio, Lavezzi ha tuonato: “Non mi rompete i cog….i. Io sono felicemente fidanzato. Fake”. Insomma, non è andato per il sottile

Belen Rodriguez braccata dal gossip: con Antonino Spinalbese è finita

A continuare ad essere braccata dal gossip è anche Belen: i ben informati hanno spiegato che la relazione con Spinalbese è giunta definitivamente al capolinea prima di Natale, quando la Rodriguez avrebbe preso la decisione irremovibile di dire basta.

Al momento né la showgirl né lo spezzino hanno confermato o smentito la rottura, che però appare ormai scontata. Da settimane conducono vite separate: lui non abita più nell’appartamento milanese della modella. Anche le feste natalizie e il Capodanno lo hanno trascorsi lontani.

Chi Magazine ha reso noto un altro succulento dettaglio del Natale trascorso da Belen: lo avrebbe passato in compagnia dei suoi familiari a cui si sarebbe aggiunto Stefano De Martino. Anche in questo caso, nessuna conferma e nessuna smentita dei diretti interessati