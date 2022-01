Belen in Uruguay: “La bimba appena nata dov’è?” Risposta da applausi

Belen Rodriguez sta trascorrendo dei giorni vacanzieri con l’amica del cuore Patrizia Griffini. Le due donne si sono dirette dall’altra parte del globo, sbarcando a Punta del Este, metà turistica uruguayana. Per la showgirl si tratta di un momento di stacco, di buen ritiro, lontana da tutto e da tutti. Anche dai suoi figli, Santiago, che è con papà Stefano De Martino, e Luna Marì, che si trova tra le braccia di papà Antonino Spinalbese. A proposito di quest’ultimo: Belen ha chiuso la relazione con lui. I ben informati mormorano che la scelta definitiva di dire basta è stata presa dalla Rodriguez e sarebbe arrivata pochi giorni prima di Natale. All’origine dell’addio ci sarebbero incomprensioni caratteriali. Ma si torni alle ferie in Uruguay…

Patrizia e Belen aggiornano quotidianamente i propri fan sul loro percorso in Sud America. Sotto a uno degli ultimi post, tanto per cambiare, sono arrivate raffiche di commenti. Alcuni di sostegno, altri di critica. Su un biasimo la modella ha perso le staffe. A farla inalberare è stato un utente che con sarcasmo le ha domandato dove avesse lasciato la figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio. “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino (che poi è una bambina, ndr) appena nato dove sta?”, la domanda capziosa del follower. Da qui la risposta di fuoco e da applausi della Rodriguez: “Invece il tuo cervello?”.

Come poc’anzi accennato Luna Marì, attualmente, si trova con papà Spinalbese, che ha portato la bimba con lui a La Spezia, sua città natale nonché il luogo dove abitano i suoi familiari. Da quando la relazione con Belen è evaporata, Antonino fa spesso tappa nella cittadina ligure, rifugiandosi tra gli affetti più stretti.

Per quel che riguarda l’altro ex della showgirl, Stefano De Martino, Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha sussurrato che ha trascorso il Natale proprio con l’ex moglie. Uno spiffero che ha fatto impazzire il gossip e che ha dato linfa alle convinzioni dei nostalgici della coppia i quali non smettono di nutrire la speranza che il conduttore campano e la modella argentina possano un giorno ricucire. D’altra parte le vie dell’amore sono infinite… Chissà!