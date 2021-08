Incubo Perrotta, malattia di Terzi, nuovo show d’Urso: news della settimana

Barbara d’Urso ha commentato per la prima volta in modo dettagliato la cancellazione di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, dicendo al Corriere della Sera che c’è piena sintonia con Mediaset. Non solo: con i vertici del Biscione ci sarebbe un accordo per sfornare un nuovo show in prima serata. Non resta che attendere la fumata bianca.

Incubo per Rosa Perrotta: suo figlio, Domenico ‘Dodo’ Ethan, è “collassato”. La febbre, ha spiegato la compagna di Pietro Tartaglione, è salita tantissimo nella giornata di domenica 8 agosto ed al pronto soccorso è stato dato del “cortisone” al piccolo. Finito l’effetto ha avuto una crisi isterica. “Ho temuto dei danni cerebrali”, ha confidato l’ex tronista che ha poi tranquillizzato tutti. Oggi il bimbo, che ha due anni, sta bene.

Giovanni Terzi, compagno di vita di Simona Ventura, con un video ‘strong’, ha provato a sensibilizzare i No Vax. Il giornalista ha rivelato di avere una patologia delicata che gli ha già levato il 40% della capacità polmonare, dichiarando che se dovesse riprendere il Covid avrebbe “limitatissime possibilità di sopravvivere”. “Orgogliosa di te”, la reazione di SuperSimo.

A proposito di virus: in casa Valli-Fantini tutti contagiati, figli compresi. Nessun caso grave comunque, ha sottolineato Beatrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer affermata.

Se ne è andato, a 73 anni, Gino Strada, fondatore di Emergency, personalità unica. Indomabile, instancabile, sempre al servizio degli altri, soprattutto degli ultimi e dei più fragili: lo piange l’Italia, lo piange il mondo, in particolare quelle zone in cui nessuno ha avuto il coraggio di metterci piede. Tranne lui che ha costruito ospedali di guerra. “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”, scriveva su Twitter, citando Albert Einstein.

Cicogna in volo per Carlotta Maggiorana, Miss Italia nel 2008 ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4: la showgirl è incinta.

Pare che Gabriel Garko abbia ritrovato l’amore: il suo cuore, come ha riferito Novella 2000, starebbe battendo per un uomo chiamato Ivan…

Luca Onestini e Ivana Mrazova non sono più una coppia: loro stessi, con un poco di vena polemica, hanno annunciato la fine della love story.

Chi invece ha ritrovato l’amore è Melissa Satta che è uscita allo scoperto con Mattia Rivetti: la coppia ha ufficializzato la love story.

Grave lutto per Massimo Lopez che nei giorni scorsi ha perso il fratello Giorgio, doppiatore, attore e regista teatrale. L’uomo si è spento a 74 anni.