Grande Fratello Vip, ex concorrente Miss Italia è incinta: l’annuncio

Con una Instagram Stories ha confermato il rumor che circolava già da qualche settimana: Carlotta Maggiorana è incinta! Miss Italia 2018 ha pubblicato una foto di una carrozzina, corredata dalla frase ‘Wainting for…you’ e con sottofondo la canzone Celeste di Laura Pausini. Si tratta del primo figlio per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il marito Emiliano Perantoni. I due si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 17 anni, mentre lui 13 anni in più. Nel 2018 è stata la prima a vincere la sessantanovesima edizione del concorso di bellezza. Tra le trentatré finaliste, era stata lei ad essere incoronata la più bella d’Italia. Originaria di Cupra Marittima, è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza e ha già lavorato nel mondo dello spettacolo. Ha fatto la valletta in diversi programmi Mediaset, come Paperissima e Avanti un Altro, ma anche in Rai come ad Affari Tuoi.

A gennaio 2020 ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, da cui si è ritirata per motivi personali solo dopo qualche settimana. La ragazza ha vissuto la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia in maniera piuttosto problematica. Sentiva l’esigenza di voler tornare a casa dalla sua famiglia perchè l’esperienza del GF Vip le stava recando delle difficoltà a livello psicologico, con delle ripercussioni fisiche. Alla nona puntata in diretta aveva comunicato la sua decisione di andare via dal reality senza possibilità di tornare indietro. Un’esperienza sprecata, certo, ma che ne avrà guadagnato sicuramente in salute.

In quelle poche settimane al Grande Fratello Vip Carlotta Maggiorana si era aperta tanto con alcuni suoi coinquilini. In una occasione aveva parlato proprio del suo forte desiderio di maternità. L’ex reginetta aveva fatto sapere di avere sempre avuto il desiderio di diventare madre. Da quando è convolata a nozze con Emiliano è sempre stato un pallino fisso. Rispondendo alle perplessità di Paola Di Benedetto e di Pago, si era detta sicura di voler diventare genitore dal momento che vi è anche una stabilità economica nella sua famiglia.

In diverse interviste, inoltre, ha sempre dichiarato di volere un figlio dal marito Emiliano. Un desiderio a cui lui ha sempre tenuto tanto, mentre lei aveva già messo in conto una pausa per la maternità.