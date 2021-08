Grande Fratello Vip: Signorini pesca da Temptation il nuovo concorrente

Da Temptation Island al Grande Fratello Vip: il nuovo concorrente di Alfonso Signorini è Tommaso Eletti. A svelarlo è stato il portale Davide Maggio. Il toy boy del viaggio dei sentimenti è uscito single, ma l’intenzione è di riconquistare l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Forse facendosi vedere in televisione scaturirà qualche sensazione di nostalgia o magari di gelosia. L’avventura a Temptation di Valentina e Tommaso è durata poco. È stata la prima delle sei coppie ad aver lasciato la trasmissione, abbandonandola già nella seconda puntata dopo la richiesta da parte di lei di un confronto immediato. Nel falò di confronto hanno deciso di uscire separati, dopo che lui ha tradito lei con la single Giulia.

Dopo una notte passata insieme sull’amaca sotto la coperta, tra i due è nato un flirt come confermato da diversi video che mostravano anche i baci. Tommaso ha svelato di essersi sentito attratto dalla single e di aver capito di non essere realmente innamorato di lei. Come mostrato nell’ultima puntata di Temptation, un mese dopo, il ragazzo spera in un possibile ritorno di fiamma.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Eletti penserà Valentina Nulli Augusti oppure cercherà di approfondire nuove conoscenze? Classe 2000, è entrato a Temptation come il bambino succube di una donna di 40 anni, è risultato essere il manipolatore di una relazione in cui lei ha spesso avuto poca voce in capitolo e pagato il sentirsi desiderata da un ragazzo molto più giovane.

Tommaso Eletti e Giucas Casella al GF Vip: i nuovi concorrenti di Alfonso Signorini

Nel cast del GF Vip 2021 tra i concorrenti ci sarà anche Giucas Casella, oltre che Tommaso Eletti. A rivelarlo è stato TvBlog. Il famoso illusionista c’ha preso gusto a partecipare ai reality. In passato ha partecipato a Il Ristorante su Rai1 e a due edizioni de L’Isola dei Famosi.

Chissà se Francesca Cipriani riuscirà a diventare parte integrante del cast. Alfonso Signorini, in questo modo, potrebbe riunire la coppia che ci ha fatto molto divertire durante la tredicesima edizione de L’Isola, andata in onda nel 2018 e targata Alessia Marcuzzi.

Signorini fa una scelta: niente influencer nel cast del GF Vip 2021

Non ama ripetersi e gli piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Questa è la decisione di Alfonso Signorini che ha deciso di varare per la formazione del cast del GF Vip 2021. Ha pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi.