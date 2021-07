Grande Fratello Vip cast: Signorini ricicla concorrenti. I nuovi nomi

By

Spuntano altri nomi non nuovi per la nuova edizione del reality più spiato d’Italia. Lontani i tempi in cui si partecipava solo una volta!

La sesta edizione del Grande Fratello Vip partirà a pochi mesi di distanza dalla conclusione dell’ultima, ancora una volta con a capo Alfonso Signorini. Lavori in corso per i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Il padrone di casa ha già messo a punto i nomi di chi siederà sulla poltrona di opinionista al suo fianco in studio: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. C’è grande attesa sul cast, ma tra la ventina di ‘vipponi’, più o meno conosciuti, ritroveremo qualche volto che ha già fatto esperienza nel reality più spiato d’Italia. Il portale DavideMaggio ha svelato che diventeranno concorrenti del Grande Fratello Vip Carmen Russo e Davide Silvestri.

La ballerina e showgirl vanta già una partecipazione nell’ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Forse non tutti la ricorderanno, dal momento che è entrata a edizione inoltrata, ma aveva portato un’ondata di vitalità nel gruppo. Si era avvicinata subito a Cristiano Malgioglio con cui condivideva un’amicizia ben prima del reality. Inoltre aveva dimostrato di prendere con filosofia le dinamiche del gioco. Se confermata, sarà la sua quinta partecipazione a un reality. Ha già partecipato a L’Isola dei Famosi per ben due volte, nel 2003 e nel 2012, al GF Vip e a Bake Off Italia Celebrity nel 2017. Lo scorso anno, invece, è stata volto di Tale e Quale Show.

Più che sesta edizione, potremmo definirla come la stagione dei ricicli. Tra i nomi dei concorrenti del GF Vip 2021 è spuntato anche quello di Pamela Prati. La showgirl aveva già partecipato all’edizione di debutto venendo però squalificata per numerose infrazioni del regolamento nel corso della quarta puntata. Alfonso Signorini le concederà l’ennesima occasione di rilancio dopo il caso Mark Caltagirone? E soprattutto se ne ritornerà a parlare?

Oltre a Carmen Russo, nel cast del GF Vip 2021 dovrebbe esserci anche Davide Silvestri. Gli appassionati delle telenovelas di Canale 5 lo ricorderanno nella soap Vivere nei panni di Marco Falcon. Con la moglie di Enzo Paolo Turchi aveva partecipato come naufrago della prima edizione de L’Isola dei Famosi targata Simona Ventura.

Cast Grande Fratello Vip 2021: Soleil Sorge concorrente? La nuova indiscrezione

Oltre ai già annunciati Miriana Trevisan, Jo Squillo, Pamela Prati, Katia Ricciarelli, Barbara Bouchet, Gaia Zorzi e Gabriel Garko, ai quali si sono aggiunti Carmen Russo e Davide Silvestri, tra le indiscrezioni è spuntata Soleil Sorge concorrente del GF Vip.

L’ex fidanzata di Luca Onestini non è nuova ai reality: ha già fatto esperienza a Pechino Express e a L’Isola dei Famosi. Inoltre è stata protagonista indiretta della seconda edizione del GF Vip per il tradimento ai danni del suo ex Onestini con Marco Cartasegna.