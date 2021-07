GF Vip: Jo Squillo si aggiunge al cast, l’indiscrezione

Jo Squillo, secondo quanto riportato da Dagospia, sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 2021. L’indiscrezione bomba è giunta sulle pagine online del sito di Roberto d’Agostino, a poche ore di distanza dall’arrivo prime anticipazioni sui protagonisti della nuova edizione.

Già in tempi non sospetti abbiamo letto qualche dettaglio in più sul cast. Anche se ancora non confermato, il gruppo di presunti vip scelti confermerebbe il trend degli ultimi anni. Nessuna personalità di spicco, insomma, ma personaggi non particolarmente noti al grande pubblico. Si stanno rincorrendo online le voci riguardo una possibile partecipazione della modella venezuelana Ainnet Stephens, del modello ed imprenditore pugliese Michele Casalino e dell’ex calciatore Totò Schillaci. Ma questi sono soltanto alcuni esempi.

Gli ultimi rumors puntano anche al trio composto da Jessica, Lulu e Charlie, tre principesse etiopi, discendenti dalla stirpe di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore d’Etiopia in carica dal 1930 al 1974. Sarebbe proprio questa in buona sostanza la quota “Riccanza” del Gf Vip 2021.

Mentre si danno per certe le partecipazioni di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (la figlia di Asia Argento e Morgan), Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, si è parlato in termini molto più generali di Francesca Cipriani, Miriana Trevisan, Maria Monsè, Sophie Codegoni e del nuotatore Alex Di Giorgio .

Dagospia, fra le altre cose, ha anticipato almeno un altro paio di chicche relative al cast del Gf Vip 2021, in partenza a settembre. Sul sito leggiamo che negli ultimi giorni le possibilità che Walter Zenga entri nella casa si starebbero facendo sempre più remote.

Al contrario, al fianco di Jo Squillo e degli altri nomi già citati potremmo vedere (il condizionale è d’obbligo) Amedeo Goria, che seguirebbe dunque le orme della figlia Guenda e dell’ex moglie Maria Teresa Ruta, fra le concorrenti della scorsa edizione. Resteranno invece delusi tutti i fan di Nina Moric e Melissa Satta. Le due soubrette hanno confermato tramite i loro profili social ufficiali che non entreranno a far parte del cast della tramissione.

Jo Squillo, che negli ultimi anni è diventata il volto di punta di TV Moda, è stata una delle regine del lockdown sui social. Nel bel mezzo della prima fase della pandemia la presentatrice è stata la protagonista di una serie di dj set in diretta Instagram diventati, a modo loro, iconici.