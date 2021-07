GF Vip, trattative in corso: 8 nuovi nomi caldi provinati (4 big e 4 sorprese)

Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini ha promesso un ulteriore salto di qualità per quel che riguarda la caratura del cast che entrerà nella Casa più spiata d’Italia a settembre (il reality show, salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultima ora, inizierà il giorno 13). Sul fronte nuovi concorrenti, nelle scorse ore, i sempre puntuali TvBlog, WhoopSee e il magazine Oggi hanno fatto trapelare sei trattative che sarebbero state avviate (e che sarebbero a buon punto) per avere nel gioco otto nuovi partecipanti.

Ma come? sei trattative, otto partecipanti? No, non si tratta di un errore matematico: il punto è che, spiega il settimanale Oggi, la produzione della trasmissione avrebbe messo gli occhi su tre principesse etiopi, discendenti dalla stirpe di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore d’Etiopia che governò dal 1930 al 1974. Si tratta di Jessica, Lulu e Charlie. Tutte vivono a Roma in una enorme casa spartana nel rinomato quartiere Parioli. Jessica è già avvezza ai reality italiani, avendo partecipato al programma Riccanza 2. La giovane è anche molto amica di Tommaso Zorzi. Potrebbero essere loro la carta a sorpresa del GF Vip 6.

Capitolo vip ‘veri’: TvBlog ha reso noto che si sta conducendo una trattativa con la modella venezuelana Ainnet Stephens. La showgirl 39enne si è fatta conoscere dal pubblico italiano avendo preso parte a diversi show del piccolo schermo. La si ricorda a Realt tv, Azzardo, Ciao Darwin, Festival del circo di Montecarlo, Chiambretti night, Grande Fratello 10, Quelli che il calcio e Detto fatto. Insomma, il grado di ‘vippaggine’, in questo caso, sarebbe piuttosto elevato.

Altra figura di peso che sta trattando con l’organizzazione del Grande Fratello Vip 6 è quella di Alex Belli, al secolo Alessandro Gabelli, che tra l’altro è fresco di nozze (pochi giorni fa ha sposato la modella Delia Duran). Di professione attore (è stato un volto di Cento vetrine e più recentemente di Furore), ha sempre guardato al mondo dei reality con molta attenzione. Infatti ha partecipato nel 2015 all’Isola dei famosi. Disse di sì anche a Ballando con le stelle e più recentemente a Temptation Island vip 2.

C’è poi un dialogo in corso con il modello ed imprenditore pugliese Michele Casalino, che farebbe parte di quei personaggi da ‘lanciare’, non godendo al momento di notorietà a livello nazionale.

Infine WhoopSee spiega che nello show potrebbe entrare uno tra Toto Schillaci e Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter lo scorso anno, per via della questione con il figlio Andrea, ha assaggiato le brezza della Casa più spiata d’Italia.

Dunque, a conti fatti, gli ultimi retroscena raccontano di quattro provinati che potrebbero essere delle sorprese (Casalino e le principesse etiopi) e di quattro big già popolari (Zenga, Schillaci, Belli e Ainnet).

Grande Fratello Vip 6: il punto sui prossimi concorrenti

Tirando le somme e facendo ordine tra i tanti nomi circolati di recente come papabili concorrenti, oltre a quelli suddetti, sembrano ormai certe le presenze nel cast di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (la figlia di Asia Argento e Morgan), Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (uomo balzato sulle copertine della cronaca rosa per un flirt con Belen e una love story con Dayane Mello).

Circolano poi i nomi di Francesca Cipriani, Miriana Trevisan, Maria Monsè, Sophie Codegoni e del nuotatore Alex Di Giorgio che però sembrerebbero avere meno chance di entrare nella Casa più spiata d’Italia rispetto a quelli menzionati poc’anzi. C’è poi il capitolo Giovanni Ciacci: secondo Dagospia la trattativa tra lui e il GF Vip sarebbe naufragata. Da segnalare infine i no di Melissa Satta e Nina Moric che hanno fatto sapere via social che non varcheranno la porta rossa di Cinecittà.