Alex Belli e Delia Duran si sono sposati: fedi “ciccione”, invitati vip e abiti

La coppia è convolata a nozze: i dettagli della cerimonia, le foto e gli invitati. Il matrimonio ha per ora valore religioso ma non civile

Tutto è cominciato nella suite della Tenuta de l’Annunziata, il 22 ottobre di quasi tre anni fa: in quella perla arroccata sulle colline di Como, Delia Duran e Alex Belli trascorsero la loro prima notte insieme. Il cerchio lo hanno chiuso sabato scorso, il 26 giugno, quando nel medesimo luogo si sono sposati, celebrando un matrimonio da favola. I momenti salienti dell’evento sono stati immortalati da Chi Magazine, che ha anche colto le dichiarazioni a caldo dei due piccioncini.

“Questo posto ci ha uniti e non ci ha più fatto lasciare”, ha sussurrato Delia nel corso della cerimonia (circa settanta invitati), facendo emozionare il suo Alex che l’ha chiesta in sposa alle Maldive lo scorso aprile. La coppia ha scelto due fedi “belle ciccione, in oro rosa, molto arrotondate“, ha spiegato Belli che ha aggiunto che quella della Duran ha anche un piccolo diamante che simboleggia la purezza del loro amore.

Un matrimonio sui generis, religioso ma non civile. Da dove nasce una simile scelta? “Il rito civile è troppo asettico, dura cinque minuti e gli manca la parte per noi fondamentale, quella spirituale”, racconta l’attore. Le nozze sono state officiate da Don Roberto, un prete che conosce molto bene la coppia. Per ora quindi la promessa eterna è solo “innanzi a Dio”. Alex precisa che comunque provvederà assieme alla moglie a mettere a posto in futuro anche la questione dal punto di vista burocratico civile.

Tornando alle emozioni, Belli ne è stato letteralmente travolto visto che non è nemmeno riuscito a leggere una lettera di 20 righe a Delia. Altra curiosità è che al matrimonio ha visto per la prima volta la madre della sposa, l’unica parente giunta dal Venezuela per stare accanto alla Duran. Nessun altro è riuscito a raggiungere l’Italia per via delle restrizioni anti Covid.

Alex Belli e Delia Duran: gli invitati vip al matrimonio

Durante il party si è cantato e ballato su un palco di 12 metri. Tanti anche i vip che hanno partecipato alla festa. “I miei amici hanno cantato a turno”, spiega raggiante l’attore: “C’era Pago che praticamente è un juke box” e poi Stefano Sala che ha cantato dei pezzi rock “facendo impazzire tutti”. Presenti anche Martina Nasoni, Guenda Goria e il principe Maurice che si “è prestato come presentatore”.

Alla fine si sono tirate le quattro di mattina. Una volta giunti in camera, come capita a molti, c’è stato il crollo? Assolutamente no, fa sapere sempre Alex parlando di una “prima notte di nozze favolosa” anche perché la coppia arrivava da una “settimana di astinenza” per via di un fioretto e la “voglia di stare assieme era tanta”.