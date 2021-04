Alex Belli e Delia si sposano! La proposta dietro al forfait alla d’Urso?

Nella puntata di Domenica Live del 25 aprile 2021 Barbara d’Urso aveva fatto sapere ai telespettatori che Alex Belli e la fidanzata Delia Duran sono spariti. L’attore doveva partecipare in collegamento da casa al talk su Akash Kumar in merito ai suoi occhi e al probabile intervento fatto per renderli di ghiaccio. La conduttrice si è detta davvero preoccupata per loro. Da poche settimane la coppia era tornata dalle Maldive e all’improvviso hanno interrotto i rapporti con la trasmissione e con tutti gli altri.

La ‘sparizione’ potrebbe essere giustificata da un evento inatteso e importante: Alex Belli e Delia Duran si sposano. Ad annunciarlo è stato proprio l’attore di CentoVetrine al settimanale Chi. Ha organizzato tutto per fare questa sorpresa alla compagna nel giorno del suo compleanno e fino all’ultimo non ha intuito niente. La Duran è scoppiata in lacrime, non se l’aspettava anche perché non ne avevano mai parlato.

Alex Belli ha già un matrimonio alle spalle con Katarina Raniakova e fino a poco tempo fa avrebbe detto che non ce ne sarebbe stato un secondo. La prima volta che si è sposato aveva 28 anni, ora ne ha dieci di più, ha somatizzato il divorzio e si sente profondamente cresciuto:

“Ho voglia di costruire qualcosa di solido, ho voglia di celebrare l’amore maturo e consapevole e ho voglia di farlo con Delia”

Un anno e mezzo fa, appena usciti da Temptation Island Vip, parlavano di figli ma non di matrimonio. Quell’esperienza è stata la prova del nove Ci è voluto un po’ per rimettersi in sesto, ma è servita a dire che oggi si sentono forti. Il desiderio di allargare la famiglia rimane, ma in questo momento sarebbe da incoscienti per lo stile di vita che hanno:

“Abbiamo deciso di concentrarci sui nostri progetti di lavoro e rimandare quello di un figlio a quando saremo più tranquilli”

Alex Belli sposa Delia Duran: la proposta di matrimonio e la data delle nozze

Si sono conosciuti nel 2017 sul set di Furore – Il Vento della Speranza, ma entrambi erano impegnati e non era scattato niente. A settembre 2018 Alex Belli e Delia Duran si sono visti alla fashion week di Milano, lei ha scambiato da dietro il suo amico Marco Ferri per lui. Il loro è stato un colpo di fulmine. Pochi giorni dopo le ha chiesto se voleva scattare uno shooting per abiti da sposa e lei accettò. Sul set è scattata una tale compatibilità che non si sono più lasciati.

La data del matrimonio di Alex Belli e Delia Duran è prevista per l’estate che sta per arrivare, ma tutto dipende dai prossimi Dpcm relativi alla pandemia. In ogni caso sarà una cosa piuttosto intima, con la mia famiglia, la famiglia di Delia che verrà dal Venezuela e gli amici più importanti.