“Alex Belli è sparito”, Barbara d’Urso preoccupata lancia l’allarme

Che fine ha fatto Alex Belli? A lanciare l’allarme Barbara d’Urso nel corso della puntata di Domenica Live in onda domenica 25 aprile 2021. L’attore, ex star di Centovetrine, era atteso negli studi Mediaset per tornare a parlare della questione degli occhi di Akash Kumar ma non si è presentato. Barbarella ha spiegato che i suoi autori hanno provato a contattare Belli tutta la mattina ma Alex non ha mai risposto.

“Alex Belli è sparito”, ha dichiarato Barbara d’Urso senza troppi giri di parole e piuttosto preoccupata. Qualcuno in studio ha fatto dell’ironia sussurrando che magari l’attore non ha sentito la sveglia. Carmelita ci ha tenuto però a precisare che l’interprete e fotografo 38enne è sempre stato molto preciso e serio nei suoi confronti e in quelli della produzione dei suoi programmi in onda su Canale 5.

In diretta tv Barbara d’Urso ha inoltre aggiunto che non si hanno più notizie nemmeno di Delia Duran, la starlette venezuelana che fa coppia fissa con Alex Belli da un paio d’anni. I due spesso compaiono insieme nel salotto di Pomeriggio 5 e Domenica Live e hanno pure partecipato ad una edizione di Temptation Island.

Alex Belli e Delia Duran sono spariti anche da Instagram: spulciando i rispettivi profili social l’attore e la modella non pubblicano da almeno un giorno. Cosa è successo alla coppia?