Massimo Lopez, grave lutto: è morto il fratello Giorgio, l’ultimo saluto

Brutte notizie: è morto Giorgio Lopez, il fratello di Massimo. Ad annunciare la sua morte è proprio l’attore, che fa notare tutto il suo dolore sui social. Doppiatore, attore e regista teatrale, è morto a Roma oggi, ma le cause non sono ancora stare rese note. Aveva 74 anni e, nel corso della sua carriera, ha doppiato attori celebri di Hollywood. Stiamo parlando, ad esempio, di Danny De Vito e Dustin Hoffman.

Lo stesso Massimo decide di commentare la tragica perdita, attraverso un video su Instagram. L’attore fa sapere che il suo fratello maggiore è deceduto all’alba. Con grande commozione, lo descrive come “un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio”. Per l’attore, Giorgio “non si è spento”, in quanto il suo spirito “rimane e rimarrà per sempre”.

Non può non sottolineare il fatto che, negli anni, gli ha insegnato molto, gli ha dato anche il coraggio di fare questo lavoro. “Ciao Giorgio, ti voglio bene”, così conclude il videomessaggio di Massimo Lopez per il fratello.

Sono diversi i messaggi di condoglianze da parte di volti appartenenti al mondo dello spettacolo. In particolare, figurano quelli di Mara Venier, Luca Ward, Eror Ramazzotti e Rita Dalla Chiesa.

Gabriele, uno dei figli di Giorgio, intanto condivide il suo ultimo saluto. Lo definisce “un lottatore encomiabile”, ora libero di correre e di recitare “in infiniti spettacoli”. Conclude il messaggio, sottolineando che la sua famiglia l’ha amato molto.

Chi era Giorgio Lopez, il fratello di Massimo

Laureato in Lettere dell’Università degli Studi a Roma La Sapienza, Giorgio Lopez è il padre dei doppiatori Gabriele e Andrea. La sua voce ha accompagnato vari attori hollywoodiani. Oltre Danny De Vito e Dustin Hoffman, doppiò anche John Hurt, Ian Holm, Bob Hoskins, Pat Morita e Groucho Marx.

Nel corso della sua carriera vinse – precisamente nell’anno 2009 – il Leggio d’Oro per la direzione del doppiaggio della pellicola Houdini, L’ultimo mago. Sei anni dopo ha poi ricevuto il premio alla carriera del Festival delle voci d’attore.

Sebbene abbia dedicato la sua carriera al doppiaggio, Giorgio non ha mai abbandonato il mondo del teatro, sia nel ruolo di regista che di attore. Ha recitato anche in un episodio della serie televisiva Don Matteo, rivestendo il ruolo del medico legale. Ultimamente pare avesse dei problemi di salute.