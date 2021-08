Gabriel Garko, nuovo amore: ecco chi è, il gossip impazza

Dopo essere uscito allo scoperto e aver annunciato pubblicamente la sua omosessualità, Gabriel Garko è un uomo libero e non ha bisogno più di nascondersi per quello che è la sua vera natura. Da quando ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, in occasione di una sorpresa a Rosalinda Cannavò, l’attore continua a tutelare la sua vita privata e le sue storie sentimentali. In seguito alla conferma della storia avuta con Gabriele Rossi, ballerino ed ex concorrente della prima edizione Vip del reality show più spiato d’Italia, era stato immortalato in compagnia di Gaetano, napoletano di 23 anni che lavora all’aeroporto di Malpensa di Milano. Negli scatti pubblicati dalla rivista Chi, qualche mese fa, si vedeva il torinese in compagnia del ragazzo durante momenti di spensieratezza, prima di incontrare Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Non c’è mai stata una conferma ufficiale di questa storia.

Di quello che si sa nel cuore di Gabriel Garko c’è stato per anni un certo Riccardo, mai uscito allo scoperto, seguito da Gabriele Rossi e qualche altra frequentazione mai sfociata in una vera e propria relazione amorosa. A Novella 2000 è arrivata una segnalazione: pare che Gabriel starebbe subendo il fascino di un collega più giovane, tale Ivan Gray. In realtà, la segnalazione è arrivata non soltanto al settimanale, ma anche a parecchi siti di gossip e riviste da un profilo anonimo.

Ma ritorniamo al gossip di Gabriel Garko fidanzato. L’attore starebbe trascorrendo sempre più tempo in compagnia del collega. Al momento si parlerebbe soltanto di conoscenza. Da ulteriori analisi, l’informatore si è detto sicuro che tra i due possa esserci qualcosa. Scorrendo il profilo Instagram di Ivan Gray balza agli occhi una foto in cui appare con Garko.

A onor del vero non c’è nulla di compromettente: sembrano due perfetti sconosciuti. Il segnalatore, inoltre, ha fatto presente che entrambi hanno partecipato a un evento napoletano e hanno usato le stesse canzoni di Tiziano Ferro e Ed Sheeran condividendo alcune Stories su Instagram.

“Gabriel Garko fidanzato con Ivan Gray”: verità o trovata pubblicitaria?

Da quello che possiamo affermare al momento pare che “Gabriel Garko fidanzato con Ivan Gray” sia soltanto una mossa pubblicitaria. Non ci sono elementi concreti per poter confermare questa presunta storia. Facendo un confronto e seguendo determinate piste, è ipotizzabile chi ci sia dietro questa segnalazione. Di certo non è il volto delle fiction di grande successo a volere far parlare di sé.