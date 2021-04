Gabriel Garko, morto il padre: “Buon viaggio”. La vicinanza di Rosalinda

Quello di oggi, martedì 27 aprile 2021, è un giorno di lutto per Gabriel Garko: il padre è morto. L’attore ha annunciato sui social l’addio al suo amato genitore, Claudio Oliviero, scomparso nelle scorse ore. Ha pubblicato sui social alcuni scatti che lo ritraevano da giovane e qualche foto più recente, in cui apparivano insieme: “Ciao papà…Fai buon viaggio”. Nelle ultime settimane il torinese aveva rilasciato una lunga intervista in cui parlare delle cattive condizioni di salute del padre. Pur continuando a lavorare, Gabriel Garko aveva affermato che non era facile sopportare la gogna mediatica dopo essere coinvolto nell’inchiesta su mafie e petrolio in seguito ad alcuni contatti con Ana Bettz. L’unica sua preoccupazione era Claudio.

Di recente è finito al centro di un’inchiesta per frode fiscale e riciclaggio di prodotti petroliferi che ha portato all’arresto di 75 persone e al sequestro di beni per 1 miliardo di euro. L’attore avrebbe dovuto girare uno spot, ma poi sarebbe tutto naufragato. Per tale motivo ha fatto sapere di non c’entrare nulla con questa storia e si è detto molto sereno. Di recente è tornato a parlare anche dell’Aresgate. La notizia della morte del padre di Garko ha fatto immediatamente il giro del web e dei social. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di volti noti dello spettacolo che hanno mostrato la loro vicinanza.

Tra questi quello Marco Carta, che ha fatto coraggio all’attore per la perdita, Asia Argento e Eva Grimaldi si sono stretti accanto a lui, Rosalinda Cannavò non si è risparmiata nel rivolgere un pensiero all’attore:

“Un abbraccio fortissimo, mi dispiace tanto. Ti voglio bene”

Un rapporto speciale con Rosalinda, al tempo conosciuta come Adua del Vesco, che continua ancora oggi. Al Grande Fratello Vip Gabriel aveva svelato al pubblico la sua omosessualità rivelando che quella con la Cannavò era stata una relazione costruita a tavolino. Entrambi si sono lasciati alle spalle le finzioni del passato e hanno iniziato relazioni diverse: l’ex volto del reality con Andrea Zenga, mentre secondo indiscrezioni accanto all’attore ci sarebbe qualcuno.

Garko, morto il padre Claudio Oliviero: il rapporto con i suoi genitori

Ha sempre parlato bene dei suoi genitori Gabriel Garko. Lo scorso ottobre, dopo il coming out, a Verissimo si era detto fortunato rimarcando l’appoggio ricevuto dalla sua mamma e dal suo papà. Entrambi, infatti, sono stati sempre fonte di forza e un rifugio sicuro per lui in tutti questi anni.