Gli altarini di Blasi, Luxuria, De Lellis, Ferragni: 10 chicche di gossip

Giulia De Lellis ha rivelato perché è calato il gelo polare con Chiara Ferragni. Tutto è nato da una bambinata: lei aveva condiviso su Instagram una battuta di Selvaggia Lucarelli, l’ex moglie di Fedez si è inviperita e le ha levato il ‘segui’, di tutta risposta ‘Giulietta’ la defollowata a sua volta. Da allora le due influencer non si calcolano. Viva l’asilo!

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno genitori. La coppia ha ufficializzato la dolce attesa. Heather Parisi, futura nonna, si è chiusa in un ermetico silenzio. Con la figlia non parla da dieci anni e sembra che non abbia intenzione di ricucire nemmeno ora che è incinta. Che bel clima!

Continuano a circolare voci che vogliono Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi vicini vicini. Si mormora che siano stati in vacanza assieme. Ritorno di fiamma all’orizzonte per la ‘Pinella’ e il produttore?

Belen innamorata in Sardegna del tenebroso ingegnere Edoardo. I due si frequentano da settimane e lui ha già conosciuto i figli di lei. Sarà la volta buona in amore per l’irrequieta showgirl argentina oppure altro non è che l’ennesimo ‘deja vu’ sentimentale che la farà ritrovare punto e a capo?

Lucio Presta vittima di un tragico incidente: è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e si è salvato per miracolo. Ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente nessun danno permanente. Al suo fianco c’è la moglie Paola Perego che, per stargli vicino, pare che darà forfait al matrimonio dell’amica del cuore Simona Ventura.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono moglie e marito. Il “Sì” è giunto in Toscana, a Villa Artiminio. Belen, prima della cerimonia, è crollata in un piano zeppo di commozione.

Vladimir Luxuria e Ilary Blasi avrebbero tagliato tutti i rapporti. L’amicizia non esisterebbe più. E si sussurra persino che l’ex moglie di Totti avrebbe goduto per il flop de L’Isola dei Famosi 2024. Che bello il mondo dello spettacolo!

Anna Falchi, 52 anni, paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con Simone Barbato, psicologo 34enne con cui è stata sorpresa a Roma dal settimanale Diva e Donna. Proprio vero che l’amore non ha età!

Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019, è in dolce attesa con il compagno Pietro Pellegri, calciatore del Torino. Cicogna in volo, auguri!