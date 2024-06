Ilary Blasi e Luxuria, rottura totale: confidenze private dell’ex di Totti

Ilary Blasi avrebbe addirittura goduto nel vedere il flop de L’Isola dei Famosi targata dalla conduzione di Vladimir Luxuria. A sostenerlo è il magazine Oggi che ha assicurato che le due donne non siano più amiche e che sarebbe calato un grande gelo sul loro rapporto. Non solo: la conduttrice romana avrebbe confidato privatamente una punta di soddisfazione per come è andato, dal punto di vista degli ascolti, il reality dei naufraghi 2024.

“Ilary non nasconde privatamente una certa ‘soddisfazione’ per il flop d’ascolti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria”, si legge sul settimanale diretto da Carlo Verdelli. La rivista ha anche reso noto che tra le due conduttrici si sarebbe interrotto qualsiasi tipo di rapporto.

Sempre Oggi ha ricordato che l’ex moglie di Francesco Totti e l’ex parlamentare “fino allo scorso anno erano molto amiche e si frequentavano con regolarità”. Altri tempi, ossia quelli in cui L’Isola dei Famosi era saldamente nelle mani di Ilary, con Luxuria a fare l’opinionista. Pier Silvio Berlusconi e gli altri vertici Mediaset, per l’edizione 2024, hanno invece optato per un drastico cambiamento. La Blasi è stata ‘retrocessa’ in estate a Battiti Live, Luxuria ha, come è arcinoto, preso le redini del reality. Il risultato, anche questo arci noto, è stato un tonfo piuttosto clamoroso e rumoroso: l’ultima Isola è stata quella meno vista da quando il format va in onda in Italia.

D’altra parte, che qualcosa non andasse tra Luxuria e Ilary, lo si è intuito dal fatto che quest’ultima, da quando è stata defenestrata dalla conduzione del programma, non ha spiaccicato una parola in favore di Vladimir. In tutti questi mesi non le ha dedicato un pensiero, nemmeno una frase di rito banale. Silenzio tombale, indizio che spinge a credere a quanto esternato da Oggi sulla fine dell’amicizia.

Ilary Blasi pronta a tornare a L’Isola dei Famosi

Intanto Mediaset sta preparando la presentazione dei palinsesti tv della prossima stagione. Si mormora che, laddove si decidesse di puntare di nuovo su L’Isola dei Famosi, in pole position per condurre ci sarebbe proprio la Blasi, che sarebbe protagonista di un grande ritorno. Un Luxuria bis, invece, non sarebbe preso al momento in considerazione dai piani alti di Cologno Monzese dopo i dati ‘horribilis’ registrati nel corso della sua conduzione.