Carolina Stramare: la Miss Italia ed ex di Alessio Falsone è incinta

Carolina Stramare – Miss Italia 2019, modella e personaggio televisivo – è incinta. Gli scatti inequivocabili pubblicati dal settimanale Nuovo Tv hanno svelato la dolce attesa della genovese 25enne. Il futuro padre è Pietro Pellegri, calciatore concittadino della Stramare che attualmente veste la maglia granata del Torino, ruolo attaccante. Dalle paparazzate emerse, si nota un inconfondibile pancino che prova che la modella e il fidanzato aspettano un figlio. Le foto sono state scattate mentre la coppia si trovava in vacanza sulle bianche spiagge di Mykonos, in Grecia.

Carolina Stramare, dopo aver vinto Miss Italia, ha anche intrapreso la strada della carriera in tv. Nel 2021 è stata co-conduttrice di Scherzi a parte (Canale 5) mentre nel 2023 ha fatto parte del cast di Pechino Express 10 (Sky Uno). Inoltre tre anni fa era stata scelta per gareggiare a L’Isola dei Famosi, ma è stata costretta a ritirarsi anzitempo per dei problemi familiari.

Carolina Stramare e il gossip: Mattia Marciano, Vlaovic, Falsone, Spinalbese…

L’ex Miss Italia, in questi anni, è stata parecchio chiacchierata dal gossip. Quando vinse il concorso di bellezza nel 2019 faceva coppia con Alessio Falsone, che tra l’altro si è fatto conoscere in tv di recente per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Con l’ex calciatore la love story naufragò nell’ottobre del 2019. “Ci siamo lasciati in maniera molto pacifica”, spiegò Carolina parlando della rottura sentimentale.

Ha poi avuto una relazione fugace con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Quindi ha frequentato il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic. Inoltre si è mormorato di un flirt con Antonino Spinalbese dopo che questo ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 7 nella primavera del 2023.

In realtà con l’ex compagno di Belen Rodriguez non c’è stata alcuna love story ma soltanto una bella amicizia, come ha sostenuto la stessa Stramare dopo che si erano diffuse le voci relative a una tresca sentimentale. “Io e Anto – aveva rimarcato – siamo solo amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di togliere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e, non vivendo di questi gossip, se posso, preferisco evitare”.

Si è poi legata a Pietro Pellegri con il quale ora metterà su famiglia. “Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”, ha rivelato in tempi non sospetti l’ex Miss Italia a proposito della conoscenza del calciatore.

Sempre restando in tema gossip, la modella è stata anche al centro di voci per presunti flirt mai confermati con Eros Ramazzotti, Christian Maldini e Matteo Bocelli.