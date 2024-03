GF, Carolina Stramare smaschera Alessio: le parole dell’ex ragazza

Nonostante sia entrato a programma più che avanzato, in questi pochi mesi Alessio Falsone si è convertito in uno dei protagonisti maschili di quest’edizione del Grande Fratello. In particolare, Alessio si è fatto notare per il triangolo creato con Perla Vatiero e Anita Olivieri. L’ex volto di Temptation Island aveva iniziato a sentire un interesse importante per l’imprenditore, mettendo persino a rischio la sua storia con Mirko Brunetti. Tuttavia, alla fine, Falsone ha deciso di iniziare a frequentare Anita, la quale, allo stesso tempo, sembra aver perso la testa per lui. La gieffina ha infatti completamente dimenticato l’ex fidanzato, con il quale aveva avuto un incontro romantico a San Valentino.

Da giorni, Anita e Alessio fanno coppia fissa dentro la Casa, passando le giornate tra coccole, baci e discussioni. Inoltre, Alessio ha anche avuto diversi scontri con i suoi coinquilini, l’ultimo dei quali con Federico. Insomma, nel giro di poche settimane, non si è veramente fatto mancare niente, riuscendo a conquistare il favore di una gran parte di pubblico. Tuttavia, pare che il ragazzo non stia mostrando il suo vero carattere e la sua reale personalità nel programma. A dirlo sarebbe stata una persona che lo conosce molto bene, ovvero la sua ex fidanzata Carolina Stramare.

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex Miss Italia avrebbe rivelato a persone a lei vicine che Alessio starebbe solamente recitando una parte all’interno del reality. In realtà, l’imprenditore sarebbe interessato da sempre al mondo dello spettacolo, tanto che da anni proverebbe ad entrare a reality come il Grande Fratello o Uomini e Donne. A quanto pare, alla Stramare farebbe piacere che i telespettatori scoprissero la verità. Ecco cos’avrebbe detto:

Mi piacerebbe tanto si sapesse la verità, sono anni che prova a partecipare a reality. Quando stavamo insieme mi parlava di Uomini e donne e di mettere foto con lui. Ma è l’opposto di ciò che sembra e mi dispiace che spesso mi tiri in mezzo.

Inoltre, l’ex volto di Pechino Express sarebbe stufa di essere nominata dall’ex fidanzato. Non si sa molto della relazione tra Alessio e Carolina, se non che i due si sarebbero frequentati per circa 8 mesi nel 2019, prima che lei ottenesse il titolo di Miss Italia e raggiungesse, dunque, una maggiore notorietà. Per ora, la Stramare non si è espressa a riguardo, dunque è necessario ribadire che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze e di cui non è sicura la veridicità.