GF: Alessio sbrocca con Federico. Rissa sfiorata

Alessio Falsone furioso con Federico Massaro. Il motivo? Uno spazzolino. Rissa sfiorata al Grande Fratello dove il neo concorrente, ormai conosciuto per la sua irascibilità, si è innervosito con il coinquilino perché ha sempre lo spazzolino elettrico a caricare e lui non riesce a mettere in carica il suo.

Questa mattina, appena sveglio, Alessio ha visto che il suo era scarico ed ha quindi lanciato quello di Federico. Ha iniziato ad urlare e minacciarlo. Scena pietosa ed imbarazzante che ha reso esterrefatti tutti i presenti. Sembra assurdo che Falsone abbia avuto una reazione così esagerata per uno spazzolino.

Già ieri la sera prima, si era innervosito per questo motivo e lo aveva confessato a Beatrice Luzzi che gli aveva consigliato di riderci su. Ma questa mattina, Alessio non ci ha visto più. Subito è scattata la censura per paura che potesse nascere la rissa, ma le urla si sono sentite comunque. Anche Massimiliano Varrese ha provato a calmare Falsone, ma lui si è innervosito ancora di più.

Perla Vatiero ha poi riferito che il ragazzo ha minacciato Federico dicendogli “ti aspetto fuori” e gli avrebbe detto anche “una cosa gravissima“.

Non è la prima volta che Alessio ha queste reazioni spropositate nei confronti di alcuni inquilini, poiché è facilmente irascibile. Molti telespettatori continuano però a chiedere la squalifica perché hanno paura che possa commettere qualcosa di più grave. Non solo, da quando è entrato, le parole inopportune dette e le bestemmie sono state tante. Nonostante sia entrato in Casa da poco più di un mese.

Inoltre, Federico ha già ricevuto intimidazioni da lui, una volta è stato fatto anche durante l’interruzione pubblicitaria di una puntata. Tanto che Alfonso Signorini è poi intervenuto poiché “non è ammessa alcuna minaccia“.

Con questo carattere Alessio non si quanto potrebbe durare. Inoltre questa sera è molto probabile l’eliminazione di Anita Olivieri, con cui lui ha una storia. Ha rivelato che nel caso in cui dovesse essere eliminata sarebbe pronto a seguirla. Chissà se riuscirà a mantenere la promessa o se verrà eliminato per altri motivi.