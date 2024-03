Grande Fratello, Alessio Falsone pronto a fare le valigie: il motivo

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello: un appuntamento che si preannuncia già essere ricco di colpi di scena. Tra le altre cose, si paventa la possibilità per Anita Olivieri, che attualmente si trova in nomination, di essere eliminata definitivamente dal gioco. Un timore che, negli ultimi giorni, si è fatto sempre più strada sia nella gieffina che nel compagno, Alessio Falsone. I due infatti, hanno da poco intrapreso una relazione e sicuramente l’uscita di uno dei due dal gioco potrebbe non giovare affatto alle dinamiche di coppia. Questo e altri motivi hanno portato Falsone a prendere una decisione importante: uscire dalla Casa più spiata d’Italia insieme ad Anita, nel caso in cui la compagna venisse eliminata.

Una decisione che ha dell’incredibile considerando che il giovane concorrente è entrato nella Casa da relativamente poco tempo rispetto a tutti gli altri gieffini. Nonostante ciò, in così poco tempo, è riuscito già a far parlare di se (e non sempre bene) in molte occasioni. In molti si ricorderanno che, appena entrato nel gioco, Falsone aveva tentato un approccio con Greta Rossetti, per poi concentrare le sue attenzioni su Perla Vatiero e infine intraprendere una relazione conAnita Olivieri. Flirt che, come sottolineato più volte nel corso degli ultimi tempi, ha letteralmente diviso il pubblico del reality show: c’è infatti chi crede che i loro sentimenti siano reali, ma c’è anche qualcuno che considera tutto ciò una pura e abile strategia.

Alessio Falsone vuole uscire dal gioco

Nelle ultime ore, Alessio Falsone ha ribadito più volte quanto ha già detto negli scorsi giorni: quando e se mai Anita verrà eliminata dal gioco, anche lui farà le valigie e la seguirà. Insomma, il gieffino non ha alcuna intenzione di rimanere nella Casa senza la sua dolce metà.

“Secondo voi, dopo che ho detto che io sarei uscito se fosse uscita Anita, se giovedì Anita esce, io posso uscire?”, ha domandato ad alcuni altri coinquilini nel corso di una chiacchierata in giardino. Massimiliano Varrese e Paolo Masella si sono mostrati concordi con il giovane imprenditore e lo hanno in qualche modo tranquillizzato dicendo che sicuramente la produzione capirà le sue ragioni e lo farà uscire senza fare storie. L’unica a mostrarsi perplessa di fronte a questa affermazione è stata Greta Rossetti che ha poi chiesto al gieffino per quale motivo volesse così tanto uscire dal gioco. “Sì, sì, se esce Anita esco anch’io. Basta“, ha risposto sicuro Falsone.

Alessio e Anita al centro della bufera

Come anticipato, i due gieffini sono letteralmente finiti al centro della bufera in quanto accusati di aver creato la loro storia d’amore ad hoc. C’è infatti che pensa che i baci e le moine dei due concorrenti siano una pura e semplice strategia per catturare l’attenzione del pubblico e rimanere in gioco fino alla fine.

Negli ultimi tempi però, stanco di queste continue accuse, Falsone si è sfogato con gli altri concorrenti e ha rivelato di non poterne più di questa situazione. Questo quindi potrebbe essere uno dei motivi per i quali il gieffino potrebbe voler uscire dalla Casa e viversi la sua relazione con Anita in santa pace e soprattutto lontano dall’occhio indiscreto del Grande Fratello. “Qui ci sono troppe cose che mi danno fastidio. Tipo? Troppa gente che parla, gente che si offende, gente che mi soffre, in generale la situazione che si è creata. Ma a me onestamente chi me lo fa fare?!” sono state le parole del gieffino in proposito.

Insomma, alla puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini manca veramente poco e, a questo punto, la domanda è d’obbligo: che cosa farà Alessio Falsone? Manterrà la promessa oppure continuerà il gioco anche se Anita dovesse uscire?