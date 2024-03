GF, Anita pessima sull’ex Edoardo: “Pazzo, stavo con lui per pena”

Il Grande Fratello è un reality che non si ferma mai, neppure di notte. Risalgono difatti a questa notte alcune dichiarazioni forti di una delle concorrenti in merito al suo ex fidanzato. Si tratta di Anita Olivieri, che si è lasciata andare ad alcuni commenti sull’ex Edoardo Sanson, probabilmente perché in quel momento pensava di non essere ripresa dalle telecamere. Le sue confidenze ad Alessio Falsone, con cui si trovava nel letto, sono state invece tutte registrate e stanno facendo il giro del web nelle ultime ore.

Anita è sempre più vicina ad un altro concorrente, appunto Alessio, e con lui si è abbandonata a confessioni parecchio intime. La ragazza gli ha spiegato come la sua relazione con Edoardo fosse molto complicata, tanto da essersi sentita sollevata una volta terminata. Ha aggiunto di essersi resa conto di non provare più nulla per lui.

Queste le sue parole verso Falsone riguardo ad uno dei loro tanti tira e molla:

Quando poi si è presentato dopo quei due anni, non ero così contenta, l’ho guardato e non provavo più niente. Finalmente era finita, perché io volevo che finisse, ma non riuscivo a uscirne.

Non è tuttavia finita qui. Anita ha difatti continuato, raccontando la sua versione in merito a quanto accadeva ogni volta che provava ad allontanarsi dall’ex fidanzato. Stando alle sue parole, Edoardo scoppiava a piangere temendo il suo abbandono.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Veniva fuori casa, piangeva, diceva: “Io mi ammazzo senza di te, io non ce la faccio, mi uccido”. Si buttava per terra, piangeva come un pazzo. Pazzo proprio. E io l’ho aiutato nonostante quello che mi ha fatto e tutte le cose che sono successe. Io lo facevo venire a casa mia. Lo facevo entrare, lo facevo calmare. Gli dicevo: “Guarda che tu non ti rendi conto che è meglio per entrambi. Tu vieni qua, fai tutta questa scenata, mi rimetto con te e tu sai che io sto con te per pena e non perché ci voglio stare, ma che senso ha?”. Gli facevo questi discorsi. Poi ho detto basta, ti ho aiutato finché ho potuto.

I genitori di Anita non volevano la relazione con Edoardo

Anita ha anche raccontato di come i genitori non volessero la sua relazione con Edoardo. Queste le sue confessioni in merito:

La mia mamma, i miei amici, tutti attorno a me non volevano che tornassi con lui. Nessuno, perché sapevano. Lo sai che non ha passato mai un Natale con me? Non veniva mai a cena con i miei amici. Ero la più fidanzata di tutti, ma sempre sola. Io mi sono sempre sentita sola.

Ha poi aggiunto di essersi sentita in colpa per una non precisata situazione familiare dell’ex fidanzato.

Ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa perché per la sua situazione familiare, non ha i mezzi, non è colpa sua. Però anch’io ho avuto un sacco di traumi. Ma so chi sono e a un certo punto tu devi crescere. Io non posso scusare una persona all’infinito e giustificarla.

Le sue dure parole verso Sanson non sono andate giù al popolo de web, il quale è immediatamente insorto. Alcuni utenti hanno difatti messo in discussione la veridicità del suo racconto, invitandola a cercare un confronto con il diretto interessato.