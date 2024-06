Ultimo, madre scrive a Jacqueline: Heather Parisi, parallelo spietato

Ogni famiglia ha i suoi problemi e le sue dinamiche. C’è chi va d’amore e d’accordo e chi non si rivolge la parola. Emblema di tale ‘legge universale’ della vita è la situazione del cantante Ultimo e della fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. I due, di recente, hanno annunciato di aspettare un figlio. L’artista, davanti a uno stadio Olimpico gremito, ha chiamato sul palco la compagna, le ha baciato il ventre ed ha reso noto che diventerà padre. Immediatamente la notizia, vista la notorietà del personaggio, è rimbalzata ovunque. Inoltre, inevitabilmente, il gossip ha ‘sbranato’ la madre di Jacqueline, una certa Heather Parisi, non proprio la signora nessuno. Motivo? L’ex danzatrice e la figlia non si parlano da oltre un decennio. Pare che nemmeno la gravidanza di quest’ultima abbia permesso di ricucire i rapporti.

Poi c’è l’altra futura nonna, vale a dire la madre di Ultimo, Anna Sanseverino, la quale, appena è stata resa pubblica la notizia della dolce attesa, ha scritto via social un messaggio denso di amore e affetto per la ‘nuora’: “E poi arriva questo momento e l’emozione ha preso il sopravvento – ha scritto su Instagram la signora Sansaverino commentando una foto del figlio e di Jacqueline –. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava. Ma ora sta per arrivare E (l’iniziale del nome del nipotino, ndr) e già so che non esisterà amore più grande. Lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

“Mi fai piangere così! Ti voglio bene nonna Anna”, la reazione zuccherosa di Jacqueline. Heather Parisi invece, nonostante sia stata inondata sui suoi profili di commenti che le hanno ricordato che diventerà nonna, si è chiusa in un ermetico silenzio. Il raffronto con la signora Sanseverino risulta essere impietoso, ‘spietato’. Certo ogni famiglia, come poc’anzi sottolineato, vive dinamiche particolari e difficilmente giudicabili. Altrettanto certo che fa specie vedere due future nonne reagire in modo totalmente opposto innanzi alla lieta notizia dell’arrivo di un nipotino.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, che tra l’altro è colui che per primo ha lanciato lo scoop sulla gravidanza di Jaqueline, ha sostenuto che la Parisi non avrebbe alcuna intenzione di ricucire con la figlia nonostante questa a breve la renderà nonna. Sarà vero? Chissà… La showgirl se ne sta zitta zitta e pare proprio non avere alcuna intenzione di parlare in questo momento della vicenda. Quel che è sicuro è che il rapporto con Jacqueline è alquanto complesso. La ragazza, in tempi non sospetti, ha rivelato di non vedere e di non sentire la madre da un decennio.