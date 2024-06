Heather Parisi, gravidanza figlia: il trucchetto per non commentarla

Gli amanti del gossip sono in trepidante attesa che Heather Parisi dica qualcosa sulla gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo che aspetta un figlio dal cantante Ultimo. La showgirl di origini americane, però, pare proprio che non abbia alcuna voglia di parlare. E infatti se ne sta zitta zitta. Non solo: sbirciando sotto al suo ultimo post pubblicato su Instagram, che risale al 9 giugno e riguarda l’altra sua figlia, Elizabeth Jaden, si scopre che ha limitato i commenti, dopo che è stata sommersa di reazioni dagli utenti. In centinaia le hanno ricordato che diventerà nonna. C’è chi ha poi fatto partire gli insulti, in quanto è noto che con Jacqueline non ha rapporti da un decennio.

La situazione tra madre e figlia è alquanto complessa, per usare un eufemismo. La Parisi, nei mesi scorsi, è stata ospite a Belve da Francesca Fagnani e quando la giornalista le ha domandato un commento sul ‘genero’ Ultimo, Heather ha risposto “suocera di chi?”, cambiando rapidamente argomento. Un’uscita andata di traverso a Jacqueline che su Instagram si è dissociata dall’atteggiamento di sua madre, rivelando che con lei non ha alcun rapporto da dieci anni. Ora la giovane è incinta ed è per questo che la Parisi è stata travolta dalla curiosità dei fan. Come si è detto, però, per il momento tiene la bocca cucitissima e limita i commenti.

Alessandro Rosica, l’esperto di gossip attivo su Instagram con lo pseudonimo ‘Investigatore Social’, è stato il primo a lanciare lo scoop sulla dolce attesa di Jacqueline. Scoop che è stato appunto confermato in questi giorni dai diretti interessati. Rosica ha anche aggiunto che Heather non avrebbe alcuna intenzione di conoscere il nipote. Insomma, tirerebbe un’aria pesantissima.

Heather Parisi, amori e figli

La showgirl è stata sposata sposata con Giorgio Manenti. Dal matrimonio, nel 1994, è nata la sua prima figlia, Rebecca Jewel. Dopo il divorzio avvenuto nel 1999, si è legata all’ortopedico Giovanni Di Giacomo con il quale ha avuto Jacqueline Luna. Chiusa la relazione con il medico, si è sposata per la terza volta con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Con quest’ultimo, nel 2010, ha avuto due gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria. Dal 2011 la famiglia vive a Hong Kong.