GF voto 1, Fedez cacciato voto 10, cast Isola male: il pagellone tv

Guendalina Tavassi a Le Iene ha rivelato di aver fatto uso pesantemente del cosiddetto “doping estetico”, utilizzato da diversi vip. L’ex gieffina ha confidato di aver assunto farmaci destinati a pazienti diabetici (lei non lo è) per dimagrire, procurandoseli sottobanco, cioè in modo non proprio legale. Inoltre ha confessato di aver assunto persino sostanze stupefacenti come l’anfetamina prima di partecipare a L’Isola dei Famosi. Che bel mondo la tv. Voto sotto zero, si salvi chi può!

Finale Grande Fratello: vince Perla Vatiero. Brava ragazza, ma non si capisce bene quali sue doti siano state premiate (i misteri del televoto). Naturalmente la ‘vera’ vincitrice è Beatrice Luzzi. Dopo l’ultima puntata, visto che Pier Silvio Berlusconi si era raccomandato niente trasshate e funambolismi strani, il fratello di Greta Rossetti ha preso a pugni l’auto su cui c’era Massimiliano Varrese. Si è chiuso in bellezza insomma, voto 1!

Diramato il cast de L’Isola dei Famosi: Joe Bastianich, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Samuel Peron, Marina Suma, Maitè Yanes, Selen, Francesca Bergesi, Greta Zuccarello, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol e Artur Dainese. Ovviamente di vip ‘big’ non ce ne sono, quelli si tengono alla larga dai reality. Anzi, una che può considerarsi tale è la Vezzali. Ai nastri di partenza trattasi di un cast alquanto tiepido, voto 4!

Belve è pronto a riaprire i battenti in prime time su Rai Due a partire da martedì 2 aprile. Nella prima puntata Fagnani ospiterà Loredana Bertè, Carla Bruni, Matteo Salvini e Paola Turci. Nella seconda, in onda il 9 aprile, ecco due colpacci: l’intervista a Fedez e quella ad Alessandro Borghi a cui seguiranno le chiacchierate con Raiz e Francesca Cipriani. Insomma, si parte davvero forte per il nuovo ciclo di puntate, voto 7!

Canale Cinque è finalmente riuscito a sfornare una fiction che non ha toppato all’esordio. Vanina – Un vicequestore a Catania, complice anche una controprogrammazione inesistente di Rai Uno, mercoledì 27 marzo ha avuto la bellezza di 3.3 milioni di utenti (19.3% di share). Finalmente una gioia sul fronte serie tv per Mediaset, voto 8!

I soldi comprano tutto, o quasi. Fedez costretto a lasciare il suo amato Muschio Selvaggio. Oltre al danno la beffa. Il podcast torna a condurlo Luis Sal che, dopo aver fatto sloggiare il suo ex socio, ha già trovato il suo sostituto, ossia Homyatol. Dalla serie,https://www.gossipetv.com/muschio-selvaggio-torna-luis-sal-scelto-sostituto-di-fedez-chi-e-662350 chi la dura, la vince, voto 10!