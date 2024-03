Ascolti tv 27/3-Vanina, Rai1, Mare Fuori, Sciarelli: botti e tonfi, i dati

Molto male Rai Uno inchiodata all’11% di share con Cosa sarà. Parte invece molto bene su Canale Cinque Vanina – Un Vicequestore a Catania, che ha stravinto la serata con il 19.3% di share. Calo di quasi 300 mila utenti per Mare Fuori su Rai Due che chiude non benissimo. Chi l’ha visto? è la solita garanzia per Rai Tre che supera addirittura la rete ammiraglia della tv di Stato.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 27 marzo 2024:

Rai 1: Cosa sarà ha conquistato 1.968.000 spettatori (11% di share)

Canale 5: Vanina – Un Vicequestore a Catania ha totalizzato 3.308.000 spettatori (19.3% di share)

Rai 2: Mare Fuori ha avuto 1.066.000 spettatori (5.9% di share)

Italia 1: Joker ha incollato davanti al video 1.017.000 spettatori (5.8% di share)

Rai 3: Chi l’ha Visto segna 1.987.000 spettatori (12% di share)

Rete 4: Fuori dal Coro ha informato 944.000 spettatori (6.8% di share)

La 7: Inchieste da Fermo ha raggiunto 650.000 spettatori (3.5% di share)

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of ha radunato 577.000 spettatori (3.2% di share)

Nove: Le verità nascoste ha avuto 222.000 spettatori (1.4% di share)

Ascolti tv mercoledì 27 marzo: preserale e access prime time

Cresce Striscia la Notizia, anche se Affari Tuoi resta imprendibile.

Rai 1: Cinque Minuti ha informato 4.327.000 spettatori (21.2% di share)

Rai 1: Affari Tuoi ha raggiunto 5.750.000 spettatori (26.7% di share)

Canale 5: Striscia la Notizia ha intrattenuto 3.497.000 spettatori (16.3% di share)

Rai 1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.161.000 spettatori (23% di share) mentre L’Eredità ha coinvolto 4.533.000 spettatori (26.8% di share)

Canale 5: Avanti il Primo! ha avuto 2.125.000 spettatori (16.8% di share), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.394.000 spettatori (21.2% di share)

Ascolti tv mercoledì 27 marzo: il pomeriggio

Rai 1: La Volta Buona ha totalizzato 1.649.000 spettatori (15.7% di share)

Rai 1: Il Paradiso delle Signore ha registrato 1.761.000 spettatori (19.6% di share)

Rai 1: La Vita in Diretta ha avuto un ascolto di 2.091.000 spettatori (19.9% di share)

Canale 5: Beautiful ha avuto 2.435.000 spettatori (18.9% di share)

Canale 5: Endless Love ha radunato 2.375.000 spettatori (19% di share)

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.547.000 spettatori (23.8% di share)

Canale 5: Amici ha totalizzato 1.581.000 spettatori (17.6% di share)

Canale 5: La Promessa ha avuto 1.546.000 spettatori (17.7% di share)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha raggiunto 1.633.000 spettatori (17.9% di share) nella prima parte e a 1.562.000 spettatori (15.2% di share) nella seconda parte (i saluti visti da 1.511.000 utenti, 13.2% di share)

Ascolti tv mercoledì 27 marzo: il mattino