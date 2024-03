Muschio Selvaggio, torna Luis Sal: scelto sostituto di Fedez, chi è

E alla fine Muschio Selvaggio è tornato nelle mani di Luis Sal, mentre Fedez ha dovuto fare i bagagli e abbandonare il progetto a lui tanto caro. Il rapper milanese, dopo la rottura con il socio, ha continuato ad andare in onda, arruolando al suo fianco Mr. Marra. Poi è successo qualcosa a livello legale. Sulla vicenda manca ancora qualche tassello, ma si è compresa una cosa: Luis Sal ha avuto la meglio tanto che infatti il marito (o ex) di Chiara Ferragni, nonostante inizialmente avesse assicurato che il podcast sarebbe rimasto suo, ha dovuto salutare tutti e chiudere baracca e burattini in fretta e furia. Quindi il colpo di scena, il ritorno di Sal che, come rivelato da DavideMaggio.it, ha scelto il sostituto del suo ex socio in affari.

Chi è Homyatol, il nuovo conduttore di Muschio Selvaggio che sostituirà Fedez

Muschio Selvaggio, nelle nuove puntate, sarà condotto da Luis Sal e Homyatol, al secolo Andrea Hakimi. Trattasi di un nome noto tra gli streamers. Classe 1993, sulla piattaforma Twitch ha un seguito di tutto rispetto, oltre 800 mila follower, mentre sul canale Youtube ha la bellezza di 573.000 iscritti. Il nuovo duo cercherà di riportare il format alla sua mission originaria. Uno dei motivi della rottura tra Sal e Fedez infatti fu proprio la visione differente su come proseguire: Luis Sal si era lamentato con il collega arrivando a dire che il podcast era ormai diventato “Fedez centrico”.

Homyatol, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto essendo stato attivo fin da giovanissimo sul web con video divertenti e il gaming. Di recente ha lavorato con Luis Sal per una iniziativa commerciale di un famoso brand di caffè. Non è nemmeno un volto sconosciutissimo al pubblico di Muschio Selvaggio avendo preso parte in diverse occasioni al podcast quando era timonato da Fedez.

DavideMaggio.it ha inoltre reso noto che le registrazioni delle nuove puntate della trasmissione inizieranno mercoledì prossimo. Insomma, a breve saranno sfornati nuovi capitoli del podcast. E stavolta il grande assente sarà Fedez.