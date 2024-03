‘Muschio selvaggio’ verso la chiusura. Le parole di Fedez

La famosa trasmissione podcast di Fedez, Muschio selvaggio, è pronta a chiudere, a comunicarlo l’Ansa. Il cantante e Mr Marra, nella puntata di lunedì 11 marzo, daranno il via agli ultimi tre appuntamenti. Poco fa il rapper ha aggiunto un dettaglio nelle sue stories.

L’artista ormai è sotto l’occhio del ciclone e continua a raccogliere disfatte. Dopo la rottura con il socio Luis Sal e dopo la possibilità di perdere tutte le quote di Muschio Slevaggio, sembra che la trasmissione stia per chiudere.

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti. Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta. O lo portiamo avanti noi, come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte“

Ha comunicato Fedez con il collega. Poco fa su Instagram ha aggiunto che domani, 11 marzo, alle ore 12 verrà pubblicata una nuova puntata. Con l’occasione si parlerà del futuro del podcast.

Secondo alcune voci, sembra che i due abbiano registrato già 3 episodi, gli altri sono stati annullati. Infatti pare che tre personaggi che sarebbero dovuti andare come ospiti, all’ultimo non sono stati più riconfermati.

Questa notizia è stata del tutto inaspettata e non si conoscono le vere motivazioni che vi sono dietro. Probabilmente il fatto che anche il podcast sia finito in tribunale per via della diatriba con Luis Sal è diventato un grosso problema. Aumentato, dopo che l’influencer è indagato di non pagare le tasse.

La diatriba con Luis Sal

Dopo lo scontro avvenuto sui social tra i due ex soci, è stato lo staff dell’influencer a comunicare che il tribunale di Milano avrebbe deciso che il podcast spetterebbe a lui. Il 23 febbraio la magistrata Simonetti ha emesso un’ordinanza che prevede il sequestro della trasmissione in toto alla società di Fedez. A questo punto spetterà a lui decidere se rispettare tale decisione o se intraprendere altre azioni legali.

Successivamente il rapper ha chiarito che non dovrà cedere le proprie quote all’ex socio, ma ci sarà un custode che dovrà osservare la situazione per il bene della società di Muschio selvaggio srl.

Sarebbe proprio ciò a creare ulteriori limitazioni al rapper e per questo, molto probabilmente, ha deciso di chiudere (almeno per il momento) il podcast. Tutto cambierà in base a ciò che deciderà il tribunale e all’accordo che riuscirà ad avere con Luis Sal. Non si esclude che abbia già in mente di ricreare un progetto simile se dovesse perdere totalmente questo.