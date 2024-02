“Muschio Selvaggio non è di Luis” Fedez tuona e Lucarelli punge

Qualche ora fa si è diffusa la notizia secondo cui Fedez, in base ad una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, avrebbe dovuto cedere le quote del podcast Muschio Selvaggio alla società dell’ex amico Luis Sal. Non ha tardato ad arrivare la smentita del rapper a riguardo. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha difatti immediatamente pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram per fare chiarezza sulla situazione.

Queste le parole usate dal cantante:

Su muschio Selvaggio: il Tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l. e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda.

In una seconda storia, pubblicata poco dopo la precedente, il rapper ha aggiunto:

Detto ciò, grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio, lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di creare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio per averci creduto anche quando sembrava un podcast finito.

Il rapper ha anche ripubblicato stories di altri profili che hanno preso le sue difese, riconoscendogli i meriti per il lavoro effettuato con Muschio Selvaggio ed invitando il pubblico ad informarsi meglio circa la situazione, prima di credere a tutto quello che viene diffuso attraverso Internet.

Di seguito le storie pubblicate da Fedez:

Selvaggia Lucarelli ha immediatamente punzecchiato Fedez via social, prendendo le parti di Sal. “Nel caso accetto l’invito, Luis” ha scritto la giornalista su Instagram commentando l’articolo del TgCom24 intitolato: “Muschio Selvaggio è di Luis Sal: per il Tribunale Fedez deve vendere le quote del podcast”. La scrittrice ha anche aggiunto un ironico fotomontaggio con lei e Luis Sal col titolo Muschio Selvaggia, un gioco di parole con il nome del podcast e il suo.

La causa con Luis Sal

Il 23 febbraio Amina Simonetti, magistrato del Tribunale di Milano, ha accolto con un’ordinanza la richiesta di sequestro delle partecipazioni di Doom s.r.l., società guidata dalla madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, a favore di Muschio Selvaggio s.r.l. L’azione legale è stata mossa dall’avvocato Nicolò Ferrarini che rappresenta la Luisolve s.r.l., azienda di Luis Sal. Lo youtuber è, insieme a Fedez, ideatore, conduttore ed autore del podcast Muschio Selvaggio.

Secondo la sentenza emessa dal Tribunale, il rapper dovrebbe cedere tutte le sue quote. Nel caso in cui Fedez dovesse rifiutarsi di procedere in tal senso, Luis Sal potrà intraprendere ulteriori azioni legali. Queste lo costringerebbero a vendere le sue partecipazioni, disimpegnandosi così completamente dalla gestione del podcast. Un precedente accordo tra le due parti rende possibile tutto ciò. All’interno del regolamento della Muschio Selvaggio s.r.l. è difatti presente una clausola definita come “roulette russa” che permette ad uno dei soci di proporre di acquistare le quote dell’altro in caso di impasse aziendale. Nel caso in cui l’offerta non dovesse essere accettata, si è costretti a comprare le quote dell’altro.