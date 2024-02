Fedez, mazzata in tribunale: “Muschio Selvaggio è di Luis Sal”

Si tratta di un periodo nero per Fedez. Dopo lo tsunami mediatico che ha investito lui e la moglie Chiara Ferragni tra lo scandalo del Balocco e la presunta separazione, adesso è arrivata un’altra brutta notizia. Il rapper ha infatti perso la causa con Luis Sal per Muschio Selvaggio, il podcast fondato dai due ex amici e rimasto in gestione a Fedez dopo la fine della loro amicizia. Poco fa, l’ufficio stampa di Luis ha annunciato con un comunicato stampa che il tribunale di Milano ha condannato il cantante a cedere le suo quote alla società dello youtuber.

Fedez perde la causa con Luis Sal

In data 23 febbraio, la magistrata Amina Simonetti ha emesso un’ordinanza che accoglie in toto la richiesta di sequestro delle partecipazioni di Doom s.r.l., società sotto la guida di Annamaria Berrinzaghi (madre di Fedez), a favore di Muschio Selvaggio s.r.l. Tale azione legale è stata intrapresa da Nicolò Ferrarini, avvocato di Modena, rappresentando gli interessi della Luisolve s.r.l., azienda appartenente a Luis Sal, che è non solo cofondatore del podcast Muschio Selvaggio ma anche coautore e conduttore.

Successivamente, nella nota si legge che ora spetta a Fedez decidere se rispettare il verdetto del giudice, procedendo alla cessione delle sue quote presso un notaio, oppure se ignorare la decisione, costringendo così Luis Sal a intraprendere ulteriori azioni legali per ottenere un giudizio che costringa il rapper a vendere le sue partecipazioni e, di conseguenza, a disimpegnarsi completamente dalla gestione del podcast.

All’interno del regolamento interno della Muschio Selvaggio s.r.l., editrice del podcast, è presente una disposizione nota come clausola della “roulette russa”. Questo articolo dello statuto è progettato per intervenire in situazioni di impasse aziendale, tipiche nelle società 50/50. Stabilisce che, qualora ci sia uno stallo, uno dei soci può proporre di acquistare le quote dell’altro. Se l’altro socio declina l’offerta, è invece obbligato a comprare le quote di colui che ha fatto l’offerta iniziale. Questa regola è stata introdotta per prevenire negoziazioni sleali e garantire una risoluzione efficace dei blocchi decisionali.

La lite tra Fedez e Luis Sal

Dopo l’avventura a Sanremo 2023 con Muschio Selvaggio, Luis Sal era improvvisamente sparito dal podcast. Fedez aveva infatti iniziato a pubblicare diverse puntate senza la presenza del suo co-conduttore, scatenando la curiosità dei fan. A giugno del 2023, infine, il rapper ha rotto il silenzio spiegando che i due si erano ‘divisi’ a seguito di una lite dovuta alla richiesta dello youtuber di voler dedicarsi a dei progetti da solista.

D’altro canto, Luis ha risposto con un video diventato virale, in cui sbugiardava Fedez e si difendeva dalle accuse, annunciando, per l’appunto, che sarebbero state prese delle misure legali.