Fedez e Ferragni si sono incontrati: ecco come è andata (malissimo)

Buio pesto per Chiara Ferragni e Fedez. Almeno secondo Dagospia che ha rivelato nuove indiscrezioni relative al momento da incubo vissuto dai due influencer, piombati in una crisi matrimoniale profonda. Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, il primo a lanciare lo scoop sulla separazione, le due star di Instagram si sono incontrate venerdì sera nella loro casa a Milano (quella da cui Fedez ha fatto le valige qualche giorno fa). Pare che il faccia a faccia non si sia concluso con un lieto fine. Anzi sembra che sia accaduto tutto il contrario. Già sarebbero scesi in campo gli avvocati dell’uno e dell’altra. A ciò si aggiunge l’intervista che l’influencer cremonese ha rilasciato al Corriere della Sera, uscita sabato mattina. Il marito, nel leggerla, sarebbe andato su tutte le furie.

Dagospia scrive che il cantante e la diva di Instagram in declino “si sono incontrati venerdì” nel loro appartamento extra lusso nel cuore di Milano. “Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo”. Sempre ‘Dago’ aggiunge che i due coniugi si erano ripromessi di provare a mantenere un profilo basso in questo periodo di burrasca. Le buone intenzioni sarebbero però state mandate in aria da Fedez a cui “è bastato leggere l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie”. Il portale esperto di gossip e retroscena televisivi e di palazzo ha infine confermato la voce che vorrebbe che Fedez starebbe cercando una nuova casa nel capoluogo lombardo.

Insomma, la pax pare essere parecchio lontana. Ammesso e non concesso che le rivelazioni di Dagospia siano attendibili (difficilmente il portale alimenta fake news), i Ferragnez avrebbero già messo in campo i propri legali. Un brutto segno che fa presagire che la loro storia matrimoniale potrebbe davvero terminare la corsa su un binario morto. E se così fosse, è quasi certo che finirebbe a carte bollate.

Come se non bastasse, nelle ultime ore, Chiara Ferragni e il suo team sono incappati in un altro grottesco errore di comunicazione. Smentendo l’indiscrezione di una presunta relazione tra l’influencer cremonese e Tomaso Trussardi, hanno riferito che Chiara e l’ex marito di Michelle Hunziker manco si conoscono. La faccenda ha fatto infuriare il mite uomo d’affari bergamasco, il quale ha raccontato una versione differente: non che abbia o abbia avuto una relazione clandestina con la Ferragni, ma che una conoscenza amichevole c’è stata sì. Depennare il tutto a “nemmeno si conoscono è offensivo”, ha tuonato Tomaso. Amen!