Trussardi, ira su Ferragni: clamorosa reazione alla nota Ansa

Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni “non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in un fashion show 5/6 anni fa”. Così all’Ansa un membro dello staff della star di Instagram. L’imprenditore bergamasco, dopo aver letto il comunicato, è andato su tutte le furie, scrivendo una Story infuocata contro l’influencer cremonese, che, a quanto pare, ha fatto un altro brutto scivolone di comunicazione.

Trussardi è noto che è una persona particolarmente riservata. Difficilmente si espone in prima persona su gossip o voci sul suo conto. Da sempre lascia perdere e non alimenta il can can mediatico ‘rosa’. Per questo, l’intervento durissimo scritto sui suoi profili social nella serata di domenica 25 febbraio è segno di profonda delusione nei confronti della Ferragni e del suo staff.

Questa la nota che l’ex marito di Michelle Hunziker ha digitato dopo aver letto come il team della moglie (o forse ex) di Fedez ha liquidato il loro rapporto.

Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti. Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l’ANSA per uno tzunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta.

Una nota durissima da cui trapela una alta dose di rabbia e fastidio. passaggio in cui l’influencer viene definita “bloggerina” e quello che menziona i panettoni sono bordate pesantissime. Per l’ennesima volta nelle ultime settimane Chiara Ferragni e la sua comunicazione risultano tutt’altro che infallibili.

Come poc’anzi accennato, colpisce che la moglie di Fedez sia riuscita a fare andare su tutte le furie una persona mite come l’ex marito di Michelle Hunziker, da sempre persona schiva e per nulla incline ad infilarsi in polemiche di cronaca rosa.

Se in questo caso invece ha deciso di intervenire a gamba tesa, evidentemente è successo un qualcosa di veramente strambo. Quel qualcosa è naturalmente il comunicato rilasciato all’Ansa dalla squadra della moglie di Fedez. Perché un conto è smentire una presunta relazione, un altro è affermare che non ci sia neppure una conoscenza. Insomma l’ennesimo errore di comunicazione che lascia l’amaro in bocca.