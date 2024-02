Ferragni e Trussardi insieme? La nota ufficiale dello staff di Chiara

Chiara Ferragni, dopo la lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, tramite una dichiarazione affidata al suo staff e rilasciata all’Ansa lungo la mattinata di domenica 25 febbraio, è intervenuta anche sulle voci che la vorrebbero vicina all’imprenditore Tomaso Trussardi. Nelle scorse ore sono circolate voci su una presunta “consolazione” ricevuta dall’influencer cremonese dall’ex marito di Michelle Hunziker. Il gossip è stato rilanciato da diverse agenzie nazionali. L’imprenditrice digitale ha fatto chiarezza sulla questione, smentendo di avere un rapporto speciale con Trussardi. Anzi ha sottolineato che manco lo conosce.

“Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi ‘non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa’”. Questa la nota con cui un membro dello staff di Chiara Ferragni ha bollato come fake news l’indiscrezione di una non meglio precisata relazione in corso. Ma perché tale voce si è diffusa? La vicenda ha radici lontane.

Due anni fa il giornalista Alberto Dandolo sostenne che Trussardi, dopo aver visto naufragare il matrimonio con Michelle Hunziker, fu consolato da Chiara Ferragni e che Fedez non vide di buonissimo occhio ciò. Pure in quel caso la voce non trovò alcuna conferma. Si arriva ai giorni nostri. Il giornalista Davide Maggio, ospite nelle ultime puntate di Pomeriggio Cinque per parlare proprio dell’influencer cremonese e dei problemi matrimoniali con Fedez, ha dichiarato che c’è “chi sta consolando per bene la Ferragni”.

Non solo, Maggio, dopo aver creato suspence, è stato invitato da Myrta Merlino a fare il nome di questa presunta persona che sarebbe vicino in questo momento all’imprenditrice. Il giornalista ha quindi aggiunto di cercare indizi a “Piazza della Scala”, a Milano. Cosa c’è in Piazza della Scala? Il ristorante Trussardi. Per farla breve, Maggio, seppur non ha mai nominato esplicitamente il nome dell’uomo d’affari bergamasco, ha riacceso un gossip di due anni fa. Peccato che pare proprio che non ci sia alcunché da riaccendere, come evidenzia la nota dell’Ansa.

D’altra parte che l’indiscrezione sembrasse piuttosto campata in aria lo si era capito fin da subito. Se un giornalista ha in mano davvero informazioni blindate e veritiere al cento per cento, le divulga con dettagli e prove. Non sta certo a fare il giochino degli indizi. Figuriamoci poi per questa precisa vicenda: se nel pieno di una crisi matrimoniale dei Ferragnez, qualcuno scoprisse realmente che lei si sta facendo “consolare”, non c’è dubbio che la notizia sarebbe lanciata in un amen. E invece niente, gossip spiccio e nulla più.