Belve, date e lista degli 8 ospiti: c’è anche una ex nota GF Vip

C’è grande attesa per il ritorno in onda di Belve, trasmissione cult di Rai Due condotta dall’ottima Francesca Fagnani. Il nuovo ciclo di chiacchierate con volti famosi riprenderà a partire da martedì 2 aprile, in prime time sul secondo canale della tv di Stato. Occhi puntati su Fedez, che rilascerà la prima intervista approfondita sul piccolo schermo da quando è scoppiato il ‘Pandoro – gate’, che ha trascinato pure il suo matrimonio con Chiara Ferragni in una situazione assai difficile. Il rapper, però, come ha rivelato TvBlog, non sarà protagonista nella prima puntata del talk.

Belve, ospiti della prima puntata in onda il 2 aprile

Dunque? Chi aprirà i battenti? I primi faccia a faccia in onda martedì 2 aprile vedranno Francesca Fagnani confrontarsi con Loredana Bertè, il leader della Lega Matteo Salvini, Carla Bruni e la cantante Paola Turci, già ospitata a Belve nel 2018. La musicista “stavolta sarà in una veste extra intervista”, sottolinea TvBlog. Riassumendo, ecco la lista dei primi ospiti:

Loredana Bertè

Matteo Salvini

Carla Bruni

Paola Turci

Belve, ospiti della seconda puntata in onda il 9 aprile

Sette giorni dopo, ossia il 9 aprile, ecco che arriverà il piatto forte della nuova stagione del talk show: l’ospitata di Fedez. Come anticipato dalla Fagnani, sarà una intervista a tutto campo, con domande che spazieranno dalla sfera privata del cantante a quella lavorativa. Naturalmente si toccheranno le vicende relative al ‘Baloco gate’ e alla situazione matrimoniale del rapper e della moglie Chiara Ferragni.

La giornalista sarà poi impegnata con il divo italiano del momento, vale a dire l’attore Alessandro Borghi che attualmente è sulla bocca di tutti per aver interpretato Rocco Siffredi nella serie tv targata Netflix “Supersex“. Il 9 aprile sarà poi l volta di Francesca Cipriani, specialista di reality show (ex Grande Fratello, ex Grande Fratello Vip ed ex Isola dei Famosi) nonché volto per anni della tv di Barbara d’Urso. A chiudere il cantautore ed attore napoletano Raiz. Riassumendo, ecco la lista degli ospiti della seconda puntata: