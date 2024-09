Ferragni, Marcuzzi, Buffon…corna, nozze, furbate: gossip e chicche

Stefano De Martino, ospite al podcast BSMT, ha riservato parole dolci per l’ex moglie Belen Rodriguez, sostenendo che, per via della sua bellezza, è la “Ferrari delle donne”, oltre a spiegare in che modo gli fece perdere la testa quando la conobbe. Tanto miele, troppo, almeno per la showgirl argentina che non si è scordata dei tradimenti subiti. E infatti non appena ha letto le dichiarazioni zuccherose dell’ex marito le ha stroncate con una storia Instagram. De Martino è un ogni tanto fa qualche ‘furbata‘ comunicativa Belen lo sa!

Sempre parlando del conduttore campano, è stato ospite a Tale e Quale Show nella prima puntata della nuova stagione del talent. In giuria ha ritrovato Alessia Marcuzzi, con la quale pare che abbia avuto un flirt clandestino anni fa (la storia è stata confermata pure da Belen Rodriguez). Ebbene, secondo quanto reso noto da Dagospia, De Martino e la ‘Pinella’, prima di andare in onda, nel dietro le quinte non si sarebbero nemmeno rivolti la parola. Solo un gelidissimo saluto. Chissà perché…

Pare che sia davvero finita tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. A sostenerlo è il settimanale Di Più Tv che ha riferito che la coppia non è riuscita a superare la crisi in cui è incappata settimane fa. La scelta di troncare sarebbe stata presa di comune accordo dai diretti interessati. L’amore è bello… finché dura!

Quel mattacchione di Fabrizio Corona, che continua a sostenere che ha un filo diretto con Fedez (e pare che tale faccenda sia vera), al podcast Gurulandia ha sganciato la bomba, affermando che il rapper ha messo le corna a Chiara Ferragni quando la coppia era ancora in piedi. Con chi? Con Taylor Mega, ha assicurato l’ex re dei paparazzi, aggiungendo che Fedez ha rivisto l’influencer friulana anche dopo che il suo matrimonio è naufragato. Tra l’altro Mega è successivamente stata intercettata da Striscia la Notizia e ha lasciato intendere che sì, con il rapper c’è stato più di ‘qualcosa’.

Giovanni Angiolini è tornato a parlare dell’ex Michelle Hunziker. Il medico ha riferito che è rimasto in contatto con lei. Per caso si sono conosciuti perché la conduttrice ha voluto farsi fare qualche ritocchino? Assolutamente no, ha assicurato il camice bianco.

Al via Ballando con le Stelle: si sussurra che Alessandro Matri sia un po’ troppo geloso della compagna Federica Nargi e che l’abbia invitata a non lasciarsi prendere troppo la mano con il maestro con cui danza.

Il marito di Paola Marella, dopo i funerali di quest’ultima, ha fatto chiarezza sulle cause del decesso. La conduttrice e architetto, a differenza di quanto si è detto per giorni, non è morta per un tumore al senso, bensì per un cancro al pancreas scoperto nel 2021. In questi anni si è sottoposta a molti cicli di chemioterapia e ha provato anche a farsi curare negli Usa. Purtroppo non è riuscita a guarire.

Pare che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoracci stiano vivendo un clamoroso ritorno di fiamma: questo almeno è ciò che assicura Dagospia.

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico sono marito e moglie. Si sono sposati a Villa Oliva, sulle colline lucchesi. Il sì è arrivato sabato 28 settembre. Tra le testimoni della sposa ha fatto capolino nientepopodimeno che Monica Bellucci, accompagnata all’evento dal compagno Tim Burton.

Qualcuno ha sostenuto che Ilary Blasi e Bastian Muller si fossero lasciati. Nulla di vero, sono apparsi assieme nelle scorse ore all’Oktoberfest.