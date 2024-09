Angiolini: “Sento ancora Hunziker; le ho rifatto il viso? Ecco la verità”

Giovanni Angiolini, aitante medico nonché ex volto del Grande Fratello, è tornato a parlare di Michelle Hunziker con la quale ha avuto una relazione sentimentale poco dopo che lei si è separata nel 2022 dal secondo marito Tomaso Trussardi. Il camice bianco di origini sarde ha rilasciato delle confessioni al magazine Diva e Donna, spiegando perché la love story non ha funzionato. Inoltre ha confidato che è rimasto in contatto con la conduttrice svizzera nonostante la fine del rapporto romantico. Durante l’intervista c’è stata anche una domanda ‘malandrina’: ha realizzato qualche ritocchino estetico alla Hunziker? Angiolini non si è sottratto dal dare una risposta chiara.

Il medico ha riferito che con il volto di Striscia la Notizia ha avuto una “storia intensa ma anche divertente”. “Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”, ha aggiunto. Sì, però il legame d’amore, dopo qualche mese, è finito su un binario morto. Motivo? “Semplicemente perché abbiamo entrambi vite troppo differenti e piene di cose”. Angiolini ha tenuto a precisare che la decisione di troncare non è stata affatto burrascosa. Anzi, ancora oggi sente la conduttrice svizzera visto che con lei ha mantenuto un bel rapporto amichevole: “Siamo rimasti in contatto, ci mandiamo messaggi di auguri, è sempre un piacere sentirci”.

Quando gli è stato chiesto come avesse conosciuto la Hunziker, il dottore ha raccontato che l’ha incontrata in un non meglio precisato appuntamento di lavoro. Da qui la curiosità se, all’origine della nascita della liaison, non ci sia stato un intervento chirurgico sul corpo della presentatrice. “Ma no, non ho mai fatto nulla sul viso di Michelle. Lei ha davvero un ottimo DNA ma soprattutto non potete capire quanto è disciplinata nel mantenersi in forma”, ha dichiarato Angiolini. Insomma, tutto vero quel che si dice: la nonna più bella e in forma d’Italia, cioè la Hunziker, è stata baciata in fronte da madre natura. A ciò si aggiunge un sano lavoro quotidiano per mantenersi ‘perfetta’.

Angiolini al magazine Diva e Donne ha inoltre confidato che non è più single. “Non totalmente celibe. Diciamo… in via di esplorazione. O meglio: in via di incasinamento!”, ha sussurrato ridendo. Insomma, ha da poco cominciato a frequentarsi con una ‘lei’. E Michelle? Intervistata nei giorni scorsi a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin ha rivelato di essere single e di nutrire una forma di sana gelosia per il legame che unisce la sua primogenita Aurora Ramazzotti al compagno Goffredo Cerza. Per il genero, la conduttrice ha avuto parole al miele, descrivendolo come un uomo premuroso, intelligente e responsabile.