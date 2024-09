Verissimo, Hunziker in lacrime per Cerza: i rapporti suocera-genero

In che rapporti sono Goffredo Cerza, compagno di vita di Aurora Ramazzotti, e la suocera Michelle Hunziker? Della questione ne ha parlato ampiamente la stessa conduttrice svizzera in una intervista rilasciata alla collega e amica Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di domenica 22 settembre. Nel corso della chiacchiera, l’ex moglie di Eros e Tomaso Trussardi ha versato delle lacrime.

“Aurora ha una complicità con Goffredo che io avrei sempre voluto avere con un compagno. Invece ho fatto tanti casini con gli affetti”, ha spiegato la Hunziker che ha aggiunto: “Lei se lo merita, è una ragazza che ha tanta sensibilità. Si è meritata questo grande amore. Goffredo è un 28ennne con una consapevolezza di un uomo vissuto, di un 40enne. Quando è nato mio nipote Cesare (marzo 2023, ndr), ci siamo guardati e lì è nata un’unione forte, mi hanno anche fatto entrare in sala parto”.

A questo punto Silvia Toffanin ha lanciato un messaggio registrato da Cesare e indirizzato alla Hunziker che non ha creduto alle sue orecchie, sapendo quanto il compagno della figlia sia riservato e non ami intervenire mediaticamente e in tv. Per la suocera, invece, ha fatto un’eccezione, dedicandole parole di profonda stima:

“In te ho trovato un’alleata, una persona con cui condividere la passione per lo sport, la montagna e il cibo. Mai mi hai fatto sentire di troppo, anzi per me siete una seconda casa. La vostra famiglia è stata fin da subito accogliente con me. Abbiamo sfatato il mito che con la suocera non si va d’accordo: io e te siamo la prova che non è così. Grazie davvero per avermi consegnato con tanta fiducia la persona più importante della mia vita, Aurora, e per esserci sempre per noi”.