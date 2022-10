Eros Ramazzotti, esattamente 59 anni fa, nasceva sotto il segno dello Scorpione. Oggi il cantante festeggia il suo compleanno a Cancun, in Messico. A breve darà avvio al suo tour mondiale “Battito infinito”: 49 date fra Nord e Sud America ed Europa e 10 palazzetti in Italia. Si comincia il 30 ottobre a Los Angeles. Raggiunto dal Corriere della Sera, l’artista ha fatto il punto sulla sua carriera professionale e privata. A breve diventerà nonno, la sua primogenita Aurora (avuta assieme all’ex moglie Michelle Hunziker) è incinta. Eros promette che non sarà un ‘viziatore’ di nipotini perché ha “l’istinto a educare”. Spazio anche alla separazione rumorosissima tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con Ramazzotti che ha raccontato di aver contattato l’ex numero dieci della Roma.

59 anni, un bel traguardo. “L’età – riflette Eros – è un pensiero che viene, ma mi sento Peter Pan, giovane dentro. Se fisico e testa reggono, l’importante è continuare a dare il massimo. Bisogna lasciare profumo nella vita, una scia di positività“. Aurora Ramazzotti è in dolce attesa, come vede la vicenda? “Mia figlia è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio”. Che nonno sarà? Ha già pensato quale sarà il regalo da donare al primo nipotino? “Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto educare, non sarò solo il nonno che vizia”.

Eros Ramazzotti: il consiglio a Francesco Totti e l’opinione su Giorgia Meloni

Capitolo Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione durissima. Certo Roma, che Eros conosce molto bene essendoci nato e cresciuto (oggi invece vive nel Bresciano, in Franciacorta, in una splendida cornice collinare tra i filari di vigne), è una città che dà tanto ma prende anche tanto. Nella Capitale non si è parlato d’altro per mesi. Un consiglio all’ex capitano giallorosso? “Gli ho fatto gli auguri. Si è separato chiunque nel mondo. La forza è non reagire, ma è brutto, soprattutto per i figli che poi devono sentire i commenti degli amichetti, essere trattati come macchiette sui giornali di gossip”.

Infine si giunge sul discorso Italia e futuro. Da poco si sono concluse le elezioni e la volontà popolare ha espresso un governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. In più occasioni la politica romana è stata accostata a movimenti di ultradestra di stampo neofascista. Come vede Ramazzotti il Bel Paese dopo che c’è stata la chiamata alle urne il 25 settembre?