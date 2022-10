Il gossip del Bel Paese continua a braccare Eros Ramazzotti che, da quando si è lasciato con Marica Pellegrinelli, si è visto affibbiare una serie infinita di flirt. Lui non ne ha confermato nemmeno mezzo. Ogni tanto interviene a muso duro, sottolineando che non c’è nessuno in pianta stabile nella sua vita sentimentale. “Amiche, nulla più”, va ripetendo quando esce qualche foto che lo immortala in compagnia femminile. Al netto di ciò, nelle scorse ore, The Pipol Gossip ha fatto notare che il cantante pare avere delle particolari attenzioni per una donna. Di chi si tratta? Di Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta, che secondo molti è la sosia di Belen Rodriguez. Amelia, tra l’altro, si diverte a giocare sulla somiglianza con la modella argentina, avventurandosi pure in alcune sue simpatiche imitazioni.

Perché Eros e stato accostato alla bella speaker radiofonica? Perché quest’ultima ha condiviso su Instagram il piacere di essere ‘seguita’ dal cantante di ‘Terra Promessa’. Ma c’è dell’altro. Sembra proprio che Eros, oltre ad essere un ‘seguace’ di Amelia, apprezzi anche le sue foto, tanto da aver piazzato dei like ‘tattici’. Tra l’altro non è la prima volta che l’artista romano viene chiacchierato per via di alcuni presunti legami allacciati su Instagram. Era avvenuto anche quando il chiacchiericcio rosa nostrano sussurrò di una liaison tra lui e la conduttrice Roberta Morise.

All’epoca Eros si premurò di smentire la love story, innescando una reazione alquanto strana della Morise che disse che non c’era bisogno di fare alcuna smentita. Entrambi, però, dichiararono di essersi conosciuti e di essere amici.

Ramazzotti è finito al centro del gossip anche poche settimane fa, quando si è mormorato di un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Pure in questo caso, però, la voce non ha trovato un riscontro concreto. Michelle ed Eros si frequentano, si vedono, a breve diventeranno nonni (la loro figlia Aurora è incinta), hanno un bel legame, ma no, non sono tornati a fare coppia. Il cantante è poi stato paparazzato con una misteriosa ‘dama bianca’ di recente.