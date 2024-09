Belen: dura reazione all’intervista di De Martino. Ecco le sue parole

E’ uscita proprio oggi l’intervista di Stefano De Martino al BSMT e Belen si sente giustamente chiamata in causa. Già! perché anche se il nuovo conduttore di Affari Tuoi sembra non voler parlare di Belen, in realtà lo fa e lancia anche qualche frecciatina. Ma la showgirl argentina non perde l’occasione di ribadire i suoi pensieri. Così scorrendo le sue storie su Instagram leggiamo una frase che non lascia poi molto all’immaginazione. Che i rapporti tra i due non siano distesi è cosa risaputa. Che il conduttore napoletano sia sempre molto riservato anche. Ma tale riservatezza è anche frutto del fatto che possa essere spesso dalla parte del torto. Così oggi dopo l’intervista Belen ha voluto precisare qualcosa.

La frase postata dalla showgirl argentina riporta quanto segue: “Hai un brutto difetto: se stai male non chiedi aiuto, sparisci e torni quando stai meglio…”. Scorrendo poi nel post, che Belen cita in questa storia, si parla di persone tradite che fanno fatica a riprendersi e che chiudono il proprio cuore per difendersi. Il riferimento a quello che Belen ha dovuto passare per colpa di Stefano De Martino è chiaro. Lei stessa ne aveva ampiamente parlato durante l’intervista a Domenica In con Mara Venier. Intervista di cui parla anche lo stesso De Martino. L’ex ballerino di Amici dichiara infatti di essersi sentito ferito, dopo le parole di Belen, ma di non aver detto nulla perché in parte era effettivamente colpevole.

Stefano de martino e Belen Rodriguez: la storia infinita

Quello che colpisce davvero nelle parole di Belen è quanto ancora Stefano possa essere per lei un tasto dolente. I due hanno avuto una storia d’amore davvero travolgente. E sembra che entrambi non riescano proprio ad uscirne. Infatti se Belen continua ad avere rapporti “passeggeri” e poco strutturati, Stefano invece si dichiara single convinto. Entrambi legatissimi al figlio Santiago mantengono un rapporto civile e sereno proprio per il suo bene. D’altronde De Martino, proprio poche ore fa, ha dichiarato di voler passare più tempo con suo figlio. Nelle sue intenzioni c’è la voglia di lavorare meno e di dedicarsi maggiormente alla famiglia (Vedi anche De Martino sincero: “Belen la Ferrari delle donne, con lei ero felice”).

Si tratta proprio della richiesta che fece Belen prima dell’ultima separazione. La showgirl infatti avrebbe voluto che Stefano stesse maggiormente con la famiglia invece di dedicarsi sempre e solo alla carriera. Questo “cambio di rotta” da parte di De Martino deve aver scombussolato Belen. Al punto tale di voler ribadire le sue riflessioni. E quindi sottolineare come sia stata lei stessa a curarsi e a risollevarsi da sola e come lui l’abbia “abbandonata” al suo dolore. In tutto ciò ci chiediamo se la bella showgirl sia ancora fidanzata. Certamente la situazione sentimentale di entrambi è sempre poco chiara. Speriamo di non doverci trovare di fronte all’ennesimo “ritorno di fiamma”.