De Martino sincero: “Belen la Ferrari delle donne, con lei ero felice”

Stefano De Martino a ruota libera in una lunghissima intervista-confessione concessa a Gianluca Gazzoli al podcast BSMT. Il conduttore campano ha parlato per oltre un’ora e mezza, raccontando in che modo ha saputo di essere stato ingaggiato per Affari Tuoi, spiegando il rapporto con ‘filo diretto’ che ha con Maria De Filippi e ricordando l’innamoramento folle provato per Belen Rodriguez. Particolarmente interessante anche il discorso relativo all’educazione di suo figlio Santiago.

“Quando l’ho saputo? A inizio estate, a giugno, quando sono cominciati i rumors che dicevano che Amadeus andasse a Nove”, ha dichiarato De Martino a proposito del suo arruolamento ad Affari Tuoi. Quelle voci di corridoio sono poi diventati certezza quando i dirigenti di Viale Mazzini lo hanno contattato e gli hanno offerto il ruolo. L’esperienza nel quiz show non poteva partire in modo migliore visti gli ascolti record: “Sono risultati incoraggianti, ma è ancora ‘calcio d’agosto’. Poi è vero che è un programma che ha uno zoccolo duro a prescindere da chi lo conduce. Comunque sì, poteva andare peggio”.

La trasmissione viene registrata lunedì, martedì e mercoledì a Roma. “Faccio tre puntate al giorno, poi torno a Milano e posso stare con mio figlio dal giovedì alla domenica”, ha rivelato il conduttore che ha aggiunto: “Prima dicevo sì a tutto, poi mi organizzavo. Ora faccio percorso inverso e dico: “Io sono con mio figlio in quei giorni, nel tempo che resta cosa posso fare?” Difficile dire di no quando stai costruendo una carriera. Un genitore cresce una persona e deve sempre scegliere tra dedicarsi a lui e alla carriera. Il nostro alibi è che lo facciamo per loro”. A questo punto De Martino ha fatto un ragionamento molto interessante e degno di lode:

“Ho capito che i figli ci saranno riconoscenti non per le cose materiali che gli metteremo a disposizione, non per averli fatti studiare nelle scuole migliori o per avergli lasciato una casa, ma per il tempo passato con loro. Ho capito che vale di più un pomeriggio passato a casa con lui rispetto a ciò che gli lasceremo materialmente”.

Il filo diretto con Maria De Filippi

Capitolo Maria De Filippi: è vero che De Martino sente spesso la regina di Mediaset. Lo ha confermato lui stesso, confidando di avere un filo diretto con la conduttrice pavese che in più occasioni lo ha redarguito, ma anche difeso e giustificato. Per lei Stefano prova un’ammirazione sconfinata. Non a caso afferma che sia la persona più intelligente che abbia mai incontrato in vita sua:

“Tuttora con Maria ho un filo diretto, per me è un vantaggio su tutto. Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada, ho sempre fatto casini. Lei mi ha sempre giustificato, redarguito, caz**iato e difeso. Lei è la persona più intelligente che conosco. Ha proprio una cultura umana incredibile, un’etica del lavoro da cui ho assorbito tutto. Lei non è mai una che mi ha detto “fai così”. Esempio se io mi preoccupavo di cose giganti, mi diceva “fregatene”. In una parola mi spiegava e mi faceva capire: “Concentrati sulla cosa importante””.

Belen, l’innamoramento per la “Ferrari delle donne”

Gazzoli ha poi chiesto come è possibile che un personaggio come lui, che oggi sfoggia acutezza, saggezza e riservatezza, per anni sia stato al centro del gossip del Bel Paese. “Per me è stato un frullatore – ha risposto De Martino -. Faccio fatica a riguardarmi in quel periodo”.

Spazio poi alle confessioni sull’ex moglie: “Io mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo, Belen è per tutti la Ferrari delle donne. Io ero sbarbato ad Amici, lei stava con Fabrizio Corona che aveva la Bentley, l’uomo italiano bello e ribelle. Arrivo io e Belen si innamora di me, una roba assurda. In quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Una cosa travolgente per me“.

De Martino a questo punto ha spiegato che all’epoca non era in possesso degli strumenti che avrebbero potuto permettergli di governare meglio il proprio rapporto con i media: “Ero molto giovane, non ero a fuoco, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Per anni ero “il marito di Belen”. In quel momento mi andava bene tutto ed ero felice. Poi piano piano l’ambizione che ho da sempre avuto è venuta fuori. Ho detto “cacchio, non posso essere solo questo”.

E ancora: “Me la prendevo con chi mi etichettava come “marito di”. Poi ho capito che ero io che comunicavo quella cosa. Crescendo e pagando lo scotto del dover smentire di non essere solo quella roba lì, ho capito però che potevo sfruttarla come motore una simile situazione. Vero che mi chiamavano all’inizio perché stavo con Belen, ma io arrivavo dopo essermi preparato a fondo. E infatti dicevano: “Oh, però questo qui…””. Gli sforzi sono stati premiati. Oggi De Martino è considerato il nuovo golden boy della tv generalista italiana.