Belen, “io addolorata”? Risposta sincera e da pugno nello stomaco

Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha festeggiato i suoi 40 anni. Il 20 settembre ha spento le candeline. Inoltre è sbarcata sui social con un paio di video in cui ha prestato la sua immagine, come fa da tempo, al brand Intimissimi, di cui è testimonial. I commenti sulla sua bellezza si sono sprecati: c’è chi ha usato toni garbati e chi è scaduto nel volgare, tanto per cambiare. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole. Un paio di donne hanno invece sostenuto che la modella argentina ultimamente sfoggi un’espressione addolorata. La replica dell’ex moglie di Stefano De Martino non si è fatta attendere ed è suonata in parte come un’ammissione amara.

Un’utente, in maniera non proprio sensibile ed educata, ha chiesto alla Rodriguez per quale motivo abbia sempre lo “sguardo da madonna addolorata”. Secca e da pugno nello stomaco la risposta di Belen: “Perché ho il dolore dentro”. Un’altra donna ha sostenuto che gli occhi dell’influencer offrono sempre uno “sguardo da martire”. Non paga, tale signora, ha aggiunto che Belen sia una persona “noiosa”. Pure in questo frangente la modella ha voluto replicare in prima persona: “Addolorata sicuramente. Noiosa? Devi fare la fila, per divertirti intendo”.

Belen: i rapporti con Stefano De Martino e il quadro di lui per strada

Pochi giorni fa Belen è tornata a parlare dell’ex marito Stefano De Martino, confermando quanto detto di recente dal conduttore di Affari Tuoi, vale a dire che a oggi i rapporti post matrimonio sono buoni. Dunque i due ex coniugi hanno trovato un equilibrio (si ricorda che continuano ad avere contatti per la gestione del loro figlio Santiago).

Altra curiosità che ha riguardato di recente la conduttrice sudamericana è quanto pubblicato dal magazine Oggi. Il settimanale ha divulgato degli scatti in cui si vedono alcuni cimeli sistemati per strada sotto casa di Belen. A incuriosire il fatto che tra gli oggetti era ben visibile un quadro raffigurante la stessa showgirl e Stefano De Martino. Belen si sta sbarazzando di tutto ciò che le ricorda l’ex marito? Forse sì. O forse no. Non è infatti da scartare l’ipotesi che la conduttrice, che sta effettuando un trasloco, stia semplicemente spostando da una casa all’altra i propri averi, tra cui il quadro in cui spicca l’immagine di De Martino.