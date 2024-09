Belen ‘cancella’ De Martino: il loro quadro buttato sul marciapiede

Belen Rodriguez cancella definitivamente Stefano De Martino. Il settimanale Oggi ha beccato la showgirl alle prese con il suo trasloco: difatti, l’argentina sta cambiando casa, pur rimanendo sempre a Milano. Tra le immagini catturate dai paparazzi, sono spuntati alcuni oggetti personali di Belen lasciati sul marciapiede sotto la sua abitazione, tra cui un quadro gigante che ritrae lei e Stefano felici e innamorati. Non è chiaro se la foto fosse stata posata lì in attesa di essere trasferita nella nuova casa, o se, invece, facesse parte dei cimeli destinati ad essere “buttati” durante il trasloco.

Tra l’altro, il conduttore di “Affari Tuoi” stia anche aiutando l’ex moglie a stabilirsi nella sua nuova dimora. Pochi giorni fa, è stato avvistato mentre trasportava valigie e scatoloni nella nuova casa di Belen, sotto gli occhi vigili dell’ex suocera Veronica Cozzani e il figlio Santiago. Essendo anche la futura abitazione di suo figlio, Stefano sta dando il suo contributo al trasloco, aiutando il bambino che ha ormai 11 anni.

Belen, addio Stefano De Martino: la sua nuova vita

Proprio ieri, 18 settembre, Belen ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha dichiarato di essere ormai in buoni rapporti con l’ex marito. Va ricordato che lo scorso anno, dopo la loro ultima separazione, la Rodriguez aveva pubblicamente accusato l’ex ballerino di averla tradita con ben 12 donne e di averla lasciata sola durante la sua depressione. Dunque, il rancore nei suoi confronti era più che evidente. Tuttavia, negli ultimi mesi, per il bene di Santiago, i due sembrano aver ritrovato un po’ di serenità.

A quanto pare, però, nonostante i loro rapporti ormai civili, Belen sembra decisa a non conservare alcun ricordo dell’ex marito nella sua nuova casa, liberandosi di tutti i loro vecchi cimeli. Si dice spesso che un trasloco segni l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di una persona, e questo starebbe facendo esattamente l’argentina.

Al momento, la Rodriguez è concentrata sul lavoro, dato che manca poco al suo ritorno sul piccolo schermo. A novembre, debutterà su Real Time con lo show “Amore alla prova, la crisi del settimo anno“, mentre nel 2025 sarà sul Nove con “Only Fun“. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sanno molti dettagli, ma pare che la storia con Angelo Edoardo Galvano stia procedendo a gonfie vele.