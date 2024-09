De Martino-Marcuzzi, la verità sull’incontro a Tale e Quale: “Gelo”

Gelo totale tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Venerdì, 20 settembre, è partita la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, con la conduzione di Carlo Conti e il ritorno in giura di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, affiancati dalla new entry Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, infatti, ha preso il posto di Loretta Goggi, che dopo molti anni ha deciso di abbandonare il programma per dedicare più tempo alla famiglia. Durante la prima puntata, poi, la quarta sedia in giuria è stata occupata da Stefano De Martino, ormai uno dei volti di spicco di Rai 1 grazie al successo di Affari Tuoi.

Oltre all’entusiasmo per le esibizioni dei concorrenti e l’inizio di uno dei programmi più seguiti dal pubblico, molti erano inevitabilmente curiosi di vedere l’incontro tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Il motivo è facilmente intuibile: da tempo si mormora di un presunto flirt tra i due, risalente al periodo in cui Stefano ha lavorato come inviato a L’Isola dei Famosi e Alessia era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. Sebbene i due abbiano sempre negato, lo scorso anno questo gossip tornò al centro dell’attenzione dei media dopo l’exploit di Belen Rodriguez contro l’ex marito.

Poco meno di un anno fa, Belen si scagliò contro De Martino, accusandolo in un’intervista a Domenica In di averla tradita ben 12 volte e di non esserle stato vicino durante la sua depressione. Dopodiché, la showgirl argentina non si fermò lì, continuando a lanciare frecciatine contro il conduttore anche sui social, rivelando in un commento su Instagram che, effettivamente, ci sarebbe stata una frequentazione tra Stefano e la Marcuzzi. Anche in quel caso, i diretti interessati negarono e cercarono di rimanere in silenzio per non gonfiare la polemica.

Ebbene, a distanza di molti mesi, Alessia e Stefano si sono trovati faccia a faccia, e l’hanno fatto niente meno che in diretta e nella prima serata di Rai 1. Davanti le telecamere, i due sono apparsi relativamente tranquilli, scambiandosi anche qualche parola senza dare l’impressione di particolari disagi o tensioni. Cos’è successo, invece, dietro le quinte? Giuseppe Candela ha svelato su Dagospia un retroscena inedito dell’incontro tra i due conduttori nel backstage di Tale e Quale Show: pare che tra la Marcuzzi e De Martino ci sia stato un totale gelo. Ecco la rivelazione:

L’ad Roberto Sergio, con l’ok di Carlo Conti e Beppe Caschetto (che gestisce entrambi), ha apparecchiato per la prima di “Tale e Quale Show” l’ospitata del ballerino nello show in cui Marcuzzi ha preso il posto di Loretta Goggi. Un modo per spostare l’attenzione dalle voci di una vicinanza ad Arianna Meloni (smentita da entrambi)? Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo.

Insomma, l’evidente imbarazzo tra i due alimenta i sospetti che questo flirt possa esserci stato davvero. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni, senza alcuna conferma ufficiale.