Tale E Quale, De Martino e Marcuzzi: web polemico “imbarazzante”

Questa sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Quest’anno ci sono state alcune novità, una su tutte l’assenza di Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi. Come quarto giudice speciale della puntata è stato scelto invece Stefano De Martino. Proprio la presenza dei due allo stesso tavolo ha scatenato diverse polemiche sul web da parte dei telespettatori. Scopriamo insieme perché la loro partecipazione ha fatto tanto discutere.

Con l’arrivo di settembre stanno ricominciando tutti i programmi più amati dagli italiani. Questa sera, venerdì 20, è stato il turno di Tale E Quale Show. La trasmissione condotta da Carlo Conti è difatti tornata con la prima puntata della nuova stagione, ricca di novità. Una di queste è stata sicuramente l’abbandono di una giudice storica del programma, ovvero Loretta Goggi. Questa è stata sostituita da Alessia Marcuzzi. Oltre ai tre giudici fissi, ovvero Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ogni settimana ci sarà un quarto giudice speciale. Questa sera al tavolo si è aggiunto Stefano De Martino, reduce dal successo di Affari Tuoi.

Proprio la presenza di De Martino ha scatenato qualche polemica sul web. Sebbene il conduttore sia amatissimo, qualcuno ha trovato inopportuno il fatto che fosse stato invitato nello stesso programma in cui era presente Alessia Marcuzzi. Molti spettatori, difatti, hanno commentato sul web la loro partecipazione.

A scatenare la reazione negativa da parte del pubblico è stato un rumor diffuso tempo fa con protagonisti proprio Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi.

Polemica anche per l’imitazione di Belen

Qualcun altro, inoltre, non ha apprezzato il fatto che prima dell’esibizione di Amelia Villano nei panni di Angelina Mango sia stata mandata una clip in cui la si vedeva imitare Belen Rodriguez. Alcuni spettatori, difatti, hanno trovato inopportuno il fatto che il filmato sia stato mostrato davanti al suo ex Stefano De Martino.

Insomma siamo solo alla prima puntata e già ci sono state diverse polemiche!